Félresikerült ajándékok, hibás termékek – mit tehetünk karácsony után?

Nem jó a méret, nem tetszik a szín, már van belőle másik. Hiába próbálunk szeretteink kedvében járni, az ajándék nem mindig arat osztatlan sikert. Sőt, a termék akár hibás is lehet, de mit tehetünk ilyenkor?

(Fotó: Sebastian Gauert/Shutterstock)

Az első és legfontosabb dolog, hogy őrizzük meg a vásárláskor kapott dokumentumot, a fizetési bizonylatot és a jótállási jegyet, ugyanis probléma esetén ezek hiányában nincs lehetőség a cserére vagy a javíttatásra.

„Egy adott termékre akkor tudjuk az észrevételt megtenni, ha az hibás. Ellenkező esetben erre általában nincs lehetőség” – mondta el a hirado.hu-nak Dietz Gusztávné, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnöke. Ha a vásárolt termék hibátlan, a vonatkozó jogszabályok alapján a cserét, a pénzvisszatérítést vagy a levásárlást nem követelheti a vevő.

„Karácsonykor azonban sok üzlet felajánlja a csere lehetőségét a teljesen jó termékekre is, ha az például színben vagy méretben nem megfelelő” – mondta Dietz Gusztávné. Az üzletek többsége a termék cseréjét biztosítja, pénzvisszafizetésről csak abban az esetben lehet szó, ha egy hibás terméket nem tudnak kicserélni ugyanolyan termékre.

Mit is jelent a cseregarancia és a 14 napos elállási jog?

Sokszor felmerül kérdés, hogy mit is jelent pontosan a háromnapos cseregarancia és milyen termékekre érvényes. A cseregaranciával csak a fogyasztók élhetnek, és csak jótállásra köteles termékre vonatkozik (legtöbbször műszaki cikkekre), méghozzá abban az esetben, ha az meghibásodott. Ez a garancia pénzvisszafizetésre nem jogosít, mindössze a termék cseréjét teszi lehetővé – fejtette ki a szakértő.

„Minden terméket, amelyet az interneten vásárolunk, 14 napon belül vissza lehet cserélni” – tájékoztatott Dietz Gusztávné. Ha tehát a vásárló meggondolta magát, vagy nem tetszik neki a termék, visszaléphet a szerződéstől. A visszaküldéshez nincs szükség indoklásra, a kereskedőnek pedig kötelező visszatéríteni a vételárat és a szállítási költséget. A visszaküldés költségeit azonban a vevőnek kell állnia.

Áruház, internet, utcai árusok és a kockázati tényezőik

„Kockázati szempontból a legbiztonságosabb helyeknek az áruházak és az üzletek tekinthetők, mivel itt saját szemünkkel látjuk a terméket, és vásárláskor mindenképp megkapjuk a szükséges dokumentumokat” – mondta a fogyasztóvédő. Minden más vásárlási hely azonban vitatható lehet.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Internetes vásárláskor először is győződjünk meg arról, hogy az internetes eladó megbízható-e, olvassuk át az értékeléseket, hozzászólásokat. Lehetőleg ne előre fizessünk,

az átvételkor pedig azonnal ellenőrizzük az árut,

hogy valóban az, amit rendeltünk, továbbá, hogy megfelelő állapotban van-e a termék. Egyre gyakrabban fordul elő ugyanis, hogy nincs más a dobozban, csak a számla.

Az online vásárlásoknál egyre több üzlet nem mellékeli a fizetési bizonylatot környezettudatosság miatt. Ilyenkor a megrendelést követően elektronikusan kapjuk meg postafiókunkba a dokumentumokat, ezeknek a megőrzésére is oda kell figyelni.

„A piac egy fokkal biztonságosabb, mint az utcai árusok, hiszen utána lehet járni, hogy ki bérli a helyet. Ilyenkor azonban korlátozott a lehetőség a cserére, csak úgy, mint az utcai árusoknál” – közölte a szakértő.

Vitás helyzetek

Érdemes észben tartani, hogy hibátlan termék esetén csak annyiban van cserelehetőség, illetve olyan formában, ahogy azt a kereskedő felajánlotta – hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédő. Ha egyszerűen nem tetszik a termék, az nem csereok, hiszen nem hibáról van szó. Azt is meg kell kérdezni a kereskedőtől, hogy a terméket mennyi ideig cseréli vissza, mert a határidőn túl már nincs rá lehetőség.

„A viták egyik jellemző forrása, ha az üzletben már elfogyott a termék, amelyet a vásárló cserélni szeretne. Egy-két esetben a nézeteltérés odáig is fajulhat, hogy az ügy bíróságra kerül. A másik tipikus probléma, amikor az interneten vásárolt termék nem érkezik meg karácsonyig, vagy az árut cserélni szeretnék, és a cseretermék nem érkezik meg időben. A vita azonban a legtöbb esetben rendeződik a vevő és a kereskedő között” – tette hozzá a szakértő.

Miben segíthet a fogyasztóvédelem?

A fogyasztóvédelem tájékoztatja a vásárlót a jogairól, illetve arról, hogy ezeket miként érvényesítheti. Továbbá felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy mire ügyeljen a vásárláskor és a jogai érvényesítésekor. Ha mégis problémába ütközne, a fogyasztóvédő elmondja, mit tehet a vásárló, hogy jogait érvényesítse, ezért érdemes lehet kikérni szakértők tanácsát.

Már jóval az ünnepek előtt megszaporodnak a csalások.

„Az ünnepi időszakban főleg az idősekre kell odafigyelni, hiszen a csalók előszeretettel nézik ki maguknak az idősebb korosztályt, és komoly összegeket csalnak ki tőlük” – mondta el a hirado.hu-nak Kővári Béla ügyvéd.

Kisebb értékű ügyeknél a költség – ha ügyvédi óradíjat és a szakértői díjat is számba vesszük a perben –, akár több százezer forint is lehet, ami így meghaladja az ügy értékét, és nem is biztos, hogy sikerül nyerni. Sőt, az eljárás évekig is elhúzódhat, a büntetés pedig általában szimbolikus, így nem árt az elővigyázatosság.