Bezár a Mikulásgyár

Bezár szombat este a Mikulásgyár – közölték a szervezők az MTI-vel. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már csaknem 20 ezren adták le ajándékaikat a fővárosi Millenáris Parkban.

A MikulásGyár a Millenárison (Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)

A Mikulásgyárba több mint ötven cég küldött önkénteseket, majdnem hétszáz civil, vállalati dolgozó kapcsolódott be a munkába. Idén sikerült mintegy 100 000 kilogrammnyi adományt, köztük 50 ezer könyvet összegyűjteni.

A legtöbb magánszemély idén is tartós élelmiszert ajánlott fel a rászorulóknak, de sokan adományoztak játékot, tisztító- és tisztálkodási szereket, ruhákat, de volt, aki fenyőfát vagy számítógépet hozott – áll a közleményben.

Vidéken a postahivatalokban is fel lehetett adni az adományokat, a Magyar Postának köszönhetően még szombaton is érkeznek szállítmányok Budapestre. Ezeket is a Magyar Vöröskereszt továbbítja a mélyszegénységben élő családokhoz – írták.

Az idén tizenötödik alkalommal megrendezett karácsonyi jótékonysági akció keretében november 29-étől lehetett ajándékokat felajánlani a rászorulóknak.