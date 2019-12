Tangazdaságot adott át a Drávaszögben Potápi

A magyar kormány támogatásával létrehozott Tangazdaságot és Ifjúsági Központot adott át csütörtökön a drávaszögi Kopácson Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Az épületet avató ünnepi beszédében Potápi Árpád János kiemelte: „Jó nekünk, amikor határon túliságról beszélünk, mert mind határon túliak vagyunk, bárhonnan is jöttünk, és bárhol is vagyunk, ez a mi közös sorsunk, már száz éve” Hozzátette: sajnos vagy nem sajnos, ez a magyar identitás egyik alapja.

Mint mondta, meg kell próbálni a következő száz évet úgy alakítani, hogy ebből előnyt lehessen kovácsolni.

Nyolcezer négyzetméter területen hozták létre az ifjúsági központot

Elmondta, hogy körülbelül nyolcezer négyzetméter területen hozták létre az ifjúsági központot, amelyre 180 millió forintot fordított a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.

„Örülünk annak, hogy ilyen támogatást tudtunk biztosítani, mert látjuk, hogy itt vannak célok, és ha ezeket közösen végre is hajtjuk, ez azt jelenti majd, hogy az itteni magyarság egyik centrumát hoztuk létre” – hangsúlyozta.

A tangazdasággal kapcsolatban kifejtette: Kopács nem csak a paprika termesztéséről híres, hanem gasztronómiájáról is. Kiváló halételeket készítenek itt – emelte ki. Úgy vélte: a tangazdasággal azt is el tudják majd érni, hogy az itteni fiatalok és a távolabbról ideérkezők is megismerkedjenek a tájra jellemző alapvető növénykultúrákkal, és azok termesztését is el tudják elsajátítani.

Megrendezik az első nemzetpolitikai tábort 2020-ban

Reményének adott hangot, hogy Kopács is beilleszkedik majd a nemzetpolitikai táborok sorába, és 2020-ban a nemzeti összetartozás és magyar közösségek éve alkalmából megrendezi az első nemzetpolitikai táborát.

„Illeszkedve abba a sorba, ami Martoson és Gombaszögön, a Felvidéken kezdődik, a kárpátaljai Szinevéren és a Kátai tanyán, Bácskában folytatódik, valamint Tusnádfürdőn, Erdélyben fejeződik be” – mondta. Úgy értékelte: ez nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy a horvátországi magyarság bemutatkozzon a Kárpát-medencei magyarság előtt, s máshonnan is vendégeket tudjon fogadni.

Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke ünnepi beszédében elmondta: régi álmuk teljesült a központ létrehozásával. 2001-ben, amikor megalapították a pedagógus fórumot, azon kezdtek el gondolkodni, milyen módon tudnák gazdagabbá tenni a közösséget, mit tudnának még nyújtani a diákoknak.

Szavai szerint már akkor azon gondolkodtak, hogyan tudnának létrehozni egy olyan központot, amelyben foglalkozni tudnak a gyerekekkel, és szakmai továbbképzéseket tudnak szervezni tanároknak. „Kellett rá várni, de szerencsére beteljesült, annak köszönhetően, hogy a magyar nemzetpolitika nemcsak Magyarországban, hanem Kárpát-medencében is gondolkodott” – hangsúlyozta.

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, magyar kisebbségi parlamenti képviselő arról beszélt: ez az év az építkezés éve volt.

„Idén hat épületet adtak át, köztük több kultúrotthont, a magyar médiaházat és a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődés Központ kollégiumát, amelyet Orbán Viktor magyar és Andrej Plenkovic horvát kormányfő avatott fel” – mondta.

„Az építkezés folytatódik, hogy egy erősebb közösséget hozzanak létre, és megtöltsék élettel ezeket az intézményeket” – fogalmazott Jankovics.