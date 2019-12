A külföldi diákok is kivették részüket az adománygyűjtésből

A Magyarországon megszerzett tudással saját hazájukat építik és erősítik a Stipendium Hungaricum kiválósági program külföldi ösztöndíjasai, akik ma abból a sok jóból szeretnének visszaadni a magyar közösségnek, amit hazánktól kaptak – hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára csütörtökön Budapesten a Mikulásgyárban.

Az esemény apropója, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) szervezésében a Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjjal hazánkban tanuló diákok részéről 30 cipősdoboz, 20 nagyobb doboz tartós élelmiszer, játék és ruha került átadásra a Vöröskeresztnek.

A gyűjtésben hét felsőoktatási intézmény SH-s hallgatója vett részt. A HÖOK képviseletében Kaizinger Tamás, az SH Mentorhálózat vezetője elmondta: elsődleges feladatuknak tekintik az SH-s hallgatók közösségépítését, felsőoktatási integrációját, így a magyar ünnepekbe, népszokásokba és hagyományokba történő bevonásukat is. Az adományozás ötlete a hallgatókban merült fel, a HÖOK segített a szervezésben.

Pacsay-Tomassich Orsolya az adományok átadásán elmondta: a 2013-ban elindított program keretében 68 országból csaknem 9000 hallgató tanul magyar egyetemeken. A magyar kormány által finanszírozott ösztöndíjprogram célja elsősorban az, hogy a főleg fejlődő országokból érkező diákok olyan képzést kapjanak, amellyel saját országuk fejlődését tudják segíteni, valamint mivel az itt töltött évek során elköteleződnek Magyarország iránt, méltón képviseljék országunkat hazájukban.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója hozzátette: december 21-ig minden nap várják az adományokat a három fővárosi helyszínen a szervezet önkéntesei. A Millenáris Parkban található központi MikulásGyár mellett idén a Lurdy Házban és a József Attila Színházban is át lehet adni a csomagokat szombat délutánig, valamint az adományozók a Magyar Posta segítségével is ingyenesen eljuttathatják adományaikat. Idén is tartósélelmiszer a leghasznosabb adomány, de a játékok és a jó minőségű ruhanemű is remek ajándéknak számít.

Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete folyamatosan dolgozza fel a beérkező nagymennyiségű adományt, melyet a budapesti gyűjtőpontokról a megyei szervezeteikhez szállítanak, akik még az ünnepek előtt szétosztják majd a felajánlásokat a rászoruló családok között, az ország minden területén.