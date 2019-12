PestiSrácok: Nem tárgyalhatta volna a Szegedi Törvényszék a Szeviép-ügyet

Összeférhetetlenség miatt nem tárgyalhatta volna a Szegedi Törvényszék a Szeviép-ügyet – írta a PestiSrácok. A portál szerint ugyanúgy hívják az ügyben eljáró bírói tanács egyik tagját, mint az egyik szegedi építőipari cég társtulajdonosát. Ráadásul a vállalkozás több megbízást kapott a szegedi önkormányzattól, éppen a Szeviép-ügy tárgyalása előtt. A törvényszék másodfokon felmentette az egykori építőipari cég összes vádlottját. Az Országos Bírói Hivatal vizsgálatot rendelt el – derült ki az M1 Híradójából.

Egy éve még bűnösnek találták a korábban útépítéssel és magasépítéssel is foglalkozó Szeviép Zrt. három vezetőjét. Összesen tizenhat év letöltendő börtönbüntetésre ítélte őket a Szegedi Járásbíróság.

A Szeviép Zrt. a szocialista kormányok idején Szeged egyik legsikeresebb építési vállalkozása volt, milliárdos beruházásokban vett részt. Az elsőfokú ítélet szerint a cég vezetői észszerűtlenül,

jelentős mennyiségű kölcsönöket adtak cégeknek úgy, hogy a hitelek visszafizetésére nem volt reális esély.

A Szeviép Zrt. ezután hamarosan csődbe is ment. A kinnlevőségek miatt nem tudták kifizetni az alvállalkozóikat, négyszáznegyvenhárom családot károsítottak meg, összességében tízmilliárd forinttal.

A bíróság első fokon különösen jelentős mértékű vagyoncsökkenést eredményező csődbűntett miatt ítélte el a Szeviép Zrt. vezetőit. Néhány napja megszületett a másodfokú ítélet is. A járásbírósággal ellentétben a Szegedi Törvényszék bizonyíték hiányában felmentette a vádlottakat.

A PestiSrácok azt írja, a Szegedi Törvényszék összeférhetetlenség miatt nem is tárgyalhatta volna az ügyet.

A háromfős törvényszéki bírói tanács egyik tagjának építőipari vállalkozása komoly megbízásokat kaphatott a szegedi önkormányzattól,

az utóbbi években attól a Botka László vezette önkormányzattól, amely – ahogy a portál fogalmaz – „a Szeviépet is kitömte pénzzel”.

A portál szerint ugyanúgy hívják az ügyben eljáró bírói tanács egyik tagját és egy szegedi építőipari cég egyik társtulajdonosát is. A PestiSrácok arról ír, Nóvé Ágnes férjével közös cége a Szeviép Zrt., a per idején elnyert például egy majdnem egymilliárdos megbízást egy konzorcium tagjaként. Irodaépítésére kaptak ötvenegymillió forintos megbízást, később 2,5 millió forintért szintén ezt a céget bízták meg az egyik szegedi óvoda tetőcseréjével is.

A PestiSrácok szerint a cég éves bevétele korábban soha nem volt annyi, mint amit egy év alatt a Botka László vezette önkormányzattól kaptak a másodfokú Szeviép-per előtt.

Az ügyben az M1 megkereste a Szegedi Törvényszéket, azt szerették volna volna megtudni, hogy nem tartják-e aggályosnak, hogy a Szeviép-ügyen eljáró bírói tanács egyik tagja – sajtóhírek szerint – egy olyan cég tulajdonosa lehet, amely több építőipari megbízást is kapott a szegedi önkormányzattól. Azonban még nem kaptak választ.

Időközben azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben az Országos Bírói Hivatal. Senyei György a PestiSrácoknak azt írta, jelentéstételre és igazgatási vizsgálat lefolytatására kötelezte a Szegedi Törvényszék elnökét.