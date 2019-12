Évről évre többet költ a magyar lakosság karácsonykor

Egyre mélyebbre nyúlnak az emberek a pénztárcájukba az adventi időszakban. Idén a megkérdezettek átlagosan 58 ezer forintot terveznek ajándékvsárlásra költeni, amivel a legtöbben hat szerettüket szeretnék meglepni – derül ki a Budapest Bank megbízásából készített karácsonyi költéseket vizsgáló kutatásból.

Az ünnepi kiadásokat a válaszadók jellemzően az aktuális fizetésükből vagy megtakarításukból fedezik, negyedük viszont azt tervezi, hogy hitelt vesz fel. Általában az ünnepi kiadások miatt nem akarnak hitelt felvenni a válaszadók, azonban a karácsonyi ajándékok megvásárlására már negyedük mondta, hogy bankkölcsönre lesz szüksége.

Az ajándékok kiválasztásakor és csomagolásakor egyre fontosabbak a fenntarthatósági szempontok, a megmaradt karácsonyi ételeket azonban még kevesen juttatják el a rászorulóknak – olvasható a Budapest Bank közleményében.

A Budapest Bank karácsonyhoz köthető költéseket vizsgáló reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a magyar fogyasztók évről évre több pénzt költenek karácsonyi ajándékok vásárlására: a megkérdezettek idén átlagosan 58 ezer forintot terveznek elkölteni, míg tavaly 56 ezer, az azt megelőző évben pedig 52 ezer forintot szántak az ünnepekre. A megkérdezettek 38 százalékának egyáltalán nem jelent anyagi terhet az ünnep, a fővárosban pedig ez az arány 47 százalék. Az ajándékozottak száma viszont változatlan, immár évek óta átlagosan hat embert szeretnének meglepni a válaszadók, így idén egy emberre vetítve hozzávetőlegesen 10 ezer forint jut.

Karácsonyi ajándékokra szánt összeg (Ábra: Budapest Bank)

A legtöbb válaszadó idén is a partnerét, gyermekét és szüleit szeretné meglepni. A legkedveltebb meglepetések továbbra is az illatszer, a ruhanemű és a könyv, míg a távolabbi rokonok, barátok, munkatársak számára az édesség is közkedvelt.

A felmérésben résztvevők 48 százaléka tartja hasznosnak a kapott ajándékot, a haszontalan ajándékokat (például ital, gyertya, zokni vagy dísz) pedig legtöbbször elteszik, és nem használják, vagy egyszerűen tovább ajándékozzák. Az adott ajándékoknál már 45 százalékát tartják hasznosnak a válaszadók, akik jellemzően úgy kerülik el a haszontalan meglepetések vásárlását, hogy kifigyelik, mi tetszik a megkérdezettnek, illetve egyszerűen megkérdezik, mire van szükségük.

Ha a karácsonyi ajándék kiválasztásának szempontjait nézzük, első helyen a kedvező ár és a hosszú élettartam szerepel szinte minden válaszadónál, valamint fontos szempont a műszaki cikkeknél az alacsony fogyasztás és a kiterjedt szervizhálózat is. Az összes megkérdezett háromnegyede jellemzően becsomagolja az ajándékokat, a környezeti szempontokra ügyelőknek viszont csak kicsit több mint kétharmada tesz így.

Az ünnepekre vásárolt élelmiszer esetében szintén árérzékenyek a válaszadók, hiszen csaknem mindannyiuk lényegesnek tartja a kedvező árat, de a második helyen ez esetben is a tartósság áll, míg a harmadik legfontosabb szempont, hogy az élelmiszer természetes alapanyagokból készüljön.

A megmaradt étel sorsát tekintve a válaszadók közül 58 százalék lefagyasztja vagy tartósítja, míg 28 százalék állatnak adja, 13 százalék pedig kidobja. Azoknak az aránya, akik ilyen helyzetben gondolnak arra, hogy rászorulóknak adja a maradék karácsonyi ételeket és süteményeket, mindössze 13 százalék.