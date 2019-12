A hóláncot akkor is megkövetelhetik, ha nem a hegyekbe tart valaki

Akár 1,6 millió forintra is megbüntethetik azt, aki megfelelő téli abroncs nélkül indul síelni, de a hóláncra is nagyon figyelnek a hatóságok az uniós tagállamokban.

Különbséget kell tenni a bírság és a kártérítési összeg között – jelentette ki Szatmári-Margitai Gergely ügyvéd, jogi szakértő az M1 Ma Este című műsorában. Elmondta, a bírságok tekintetében egy megszabott árrendszer van, a kártérítés ugyanakkor különböző összegű lehet, ez minden országban más és más.



Elmondta, egy megtörtént baleset során a szakemberek azt is vizsgálják, hogy a baleset megtörtént volna-e, ha az adott évszaknak megfelelő gumit használt-e az adott személy. Ha bebizonyosodik, hogy megfelelő abronccsal nem következett volna be a baleset, akkor akár

szabálysértési eljárás alá is vonható a baleset okozója.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy kártérítés kifizetésére is kötelezhető ilyenkor, hiszen a polgárjogi és a szabályszegési jogi vetületek teljesen elkülönülnek egymástól. Hozzátette, ha valaki nyári gumival közlekedik télen, és a szabálytalanságot is elkövetett, ami a balesethez vezetett, az súlyosbító ok lehet egy szabályszegési eljárásnál.

A KRESZ szerint nem kötelező

A magyarországi KRESZ szabályok nem kötelezik téli gumi használata a gépjármű vezetőket, sokan e miatt nem is cserélik le a gumikat. Szatmári-Margitai Gergely szerint ugyanakkor mindig a környezeti adottságokhoz mérten kell felkészíteni járműveinket, hiszen így növelhetjük a biztonságot, és elkerülhetjük a baleseteket is. Nemcsak a gumikra, de a fényberendezési és a fagyálló folyadékra is kiemelten kell figyelni.

Véleménye szerint sokat segítene a helyzeten, ha az abroncscserére vonatkozó ajánlást felváltaná egy kötelező érvényű szabály, és bár konkrét számadatok nincsenek arra vonatkozóan, hogy hányan nem cserélnek gumikat, de tény, hogy

sokan nem veszik komolyan a járműveik téli felkészítését.

A szakértő kitért a hóláncok használatára is. Magyarországon általában nincsenek olyan szélsőséges olyan időjárási viszonyok, amelyek indokolnák ennek a használatát, de külföldön szigorúan ellenőrzik a hatóságok. Az se mindegy, hogy a hólánc valóban az adott kerékre illik-e. Ausztriában a rendőrök egy ellenőrzéskor ezt is megvizsgálják. Aki nem tudja biztosan eldönteni, hogy melyik a megfelelő, annak érdemes kikérni szakember véleményét, ugyanis a legtöbb uniós tagállamban ezen a téren is súlyos pénzbüntetésre számíthat a jármű vezetője.

Kötelező felszerelés

Hozzátette, ezekben az országokban akkor is kötelező a hólánc megléte, ha az adott személy nem akar felmenni a hófedte hegyekbe. Ebben az esetben is ugyanúgy megfelelőt kell venni, és elhelyezni a csomagtartóba, hogy egy ellenőrzés során fel tudja mutatni.

