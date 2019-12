Tata – szépsége minden évszakban lenyűgöző

A Komárom-Esztergom megyei Tatán mindig találhatunk magunknak felfedeznivalót. A város műemlékekben és látnivalókban gazdag, természeti szépsége minden évszakban lenyűgöző. Az Öreg-tó partján szemtanúi lehetünk például a madárvonulásnak is.

A város szívében található, sokat látott Öreg-tó különleges madárpihenőhely, amelyet a tollasok előszeretettel használnak hosszabb telelésre vagy éppen – vonulásuk során – pihenőre.

A „reggeli kihúzás”, a madarak elindulása, páratlan szépségű látnivalóval ajándékozza meg a természeti érdekességre fogékony érdeklődőket, és azokat, akik Nils Holgersson meséjének köszönhetően valósággal rajonganak a vadludakért.

„Itt a madarak tömegével szeptember végén, október közepén jelennek meg, és ez a folyamat kitart február közepéig” – mondta Csonka Péter, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője.

Az Öreg-tó hazánk egyik legidősebb mesterséges tava. Az 1700-as évek végétől az ember intenzívebb módon hajtotta szolgálatába a területet: a kiterjedt mocsárvidéket lecsapolta, megkezdődtek a vízkormányzási manőverek, végül a terület mezőgazdasági célú használata is.

Tata, a vizek városa

A tótól mintegy öt kilométerre, a Tata szélén található Fényes tanösvény a láprétek és láperdők meséit tárja elénk. Itt enyhén szénsavas, minden évszakban 20–22 Celsius-fokos hőmérsékletű karsztvízforrások törnek felszínre.

A páratlan környezet megannyi egyedülálló növény és állat otthona. A Naszály és Szomód között található

Ferencmajori-halastavak a vadludak gyülekezőhelye is.

Ha az időjárás is engedi, akkor a vadlúdcsapatok a délelőtti órákban a környező táplálkozó területekről ide húznak be inni, fürdőzni egy kicsit.

A madarak a környék tavain éjszakáznak, és esti behúzásuk is izgalmas látnivaló. Ha ez valamilyen okból elmaradna, akkor is érdemes felkeresni a naszályi úton található Erzsébet-kilátót, amelyről pazar kilátás nyílik a tóra, ugyanis a vadludakon kívül még sok-sok madár használja a tavat.



A tatai vár hét évszázada

Tata egyik legismertebb látnivalója, amely hat évszázad építészeti jegyeit viseli magán. A vár első épülettömbjét a 14. században a Lackfi család építtette. Utánuk királyi kézbe került, és ekkor, Luxemburgi Zsigmond király idején élte első fénykorát: az uralkodó négy saroktornyos, klasszikus lovagvárrá bővítette az épületet, és itt rendezte be egyik udvarát is.

A vár második virágkorát később, Mátyás király idején élte.

„Zsigmond inkább az országot vezette innét, Mátyást már pihenőhelyként szolgálta. Bonfini leírásaiból alkothatunk képet Mátyás uralkodása idején Tatáról. Történetírásából származik a mai napig élő legenda is, hogy Mátyásnak volt elég akarata, pénze, energiája, és vizákat telepíttetett a tatai tóba, bemutatva ezzel az ő nagyságát” – mondta Nagy Roland, a Kuny Domokos Múzeum kommunikációs munkatársa.

A mohácsi csatavesztés után a vár a dunántúli végvárrendszer egyik láncszemét alkotta. A külső védmű- és várárokrendszere is ekkor épült meg. Hadászati célja inkább az volt, hogy feltartóztassa, mintsem megállítsa a török csapatokat, így Komárom és Győr előváraként a török–magyar csatározások állandó helyszíne lett, a 15 éves háborúban négyszer is gazdát cserélt.

1683-ban a törökök ismét elfoglalták a várat és felrobbantották. A város és a romvárrá lett egykori erőd az 1727-es esztendőben virágzott fel ismét, amikor is gróf Esterházy József országbíró kezébe került. A város barokk stílusban újjáépült, hatalmas gazdasági és kulturális fejlődés kezdődött el – mondta Bíró Endre.

Az Esterházy-hagyaték

A tatai vár mai historizáló megjelenése is az Esterházyak uralma alatt, alakult ki. Jelentősége innentől fogva csupán reprezentatív volt, ugyanis a grófi család a vár szomszédságában építette fel grandiózus rezidenciáját, az Esterházy-kastélyt. Az 1727-től megfigyelhető egyre jelentősebb fejlődésnek köszönheti létét számos mai látnivaló és történelmi helyszín is. Ilyen a kastélytól jó negyedórás sétára található az első magyar angolkert.

Esterházy József egyik első intézkedése az volt, hogy

helyreállíttatta a törökök által lerombolt vagy használhatatlanná tett malmokat,

amelyeket karsztforrások tápláltak.

Mivel 20-22 fokos vizük még télen sem fagyott be, a molnárok egy malomcsatornába összegyűjtve télen is biztonsággal használhatták malmukat.

Német telepesek költöztek Tatára

De nemcsak vízre, gabonára vagy éppen malmokra volt szüksége az uradalomnak, hanem mesteremberekre is. A lakosság pótlására Esterházy József német ajkú telepeseket hívott uradalmába.

Az egykori, Fellner Jakab tervezte malom ma a Német Nemzetiségi Múzeum otthona, amely országos viszonylatban őrzi a svábok múltját.

„Mária Terézia, majd II. József betelepítési rendeleteket hozott, több mint kétszázezer ember a Német Birodalom déli tartományaiból települt Magyarország különböző területeire, helyileg pedig a földesuraknak volt fontos szerepe a betelepítéskor. Esterházy József 1733 februárjában hozott egy kiáltványt, amelyben megbízottakat nevezett ki, akik

német tartományokból katolikus telepeseket hívtak be Tatára és környékére.

1733-1750-ig ötven–hatvan család települt be” – mondta Bíró Endre.

A sváboknak komoly céhes ipari tapasztalatuk volt, így Esterházy József céhes engedéllyel látta el az ideérkező mészárosokat, szűcsöket, csizmadiákat, fazekasokat, vízimolnárokat.

A kapucinus templom és a Söréttorony története

Tata, ahogy a turisztikai leporellók és útikönyvek emlegetik, valódi ékszerdoboza hazánknak. Noha a kifejezés talán már túlhasznált, mégiscsak kifejező, hiszen ez a valamennyivel több mint 23 ezer lakossal bíró kisváros

gazdag műemlékekben, kiállítóterekben, kulturális kincsekben.

Egyike ezeknek a város szívében található, kívülről szerény, belülről azonban igazán impozáns templom. A kolostorban néhány éve megnyitott Kapucinus Múzeum és a kapucinus templom faragott és festett műalkotásai az egykoron itt élő, a világtól elzárt atyák lelkiségéről mesélnek.

A Kálvária-dombon egy különleges szabadtéren nyújtózó földtörténeti kiállítást találhatunk. Az 1960-ig működő valaha volt kőfejtő területe ma geológiai természetvédelmi helyszín, ahol a nagy földtörténeti korok három rétege – a triász, a jura és a kréta – is megmutatja magát, no meg a tájat használó és átalakító embert is. Itt már évezredekkel korábban is fejtették a mészkövet, még a tatai nagytemplomba is került belőle.

A geológiai időutazás után folytatódhat a Kálvária-domb feltárása Tata emblematikus épületével, a Söréttoronnyal, hivatalos nevén, a Fellner Jakab-kilátóval.

„Ez a söréttorony azért épült a két világháború között, hogy a vadászatoknál felhasznált söréteket helyben állítsák elő. A megolvasztott sörétet egy szitán, szűrőn átcsorgatták, vizes edénybe hullott le, felvette a gömb alakot, és ezt használták fel sörétes puskák töltésére” – mondta Márkus Ferenc természetvédelmi ökológus.

Barangolások Tata körül

A mezőgazdaságban jártas gazdák jó része a szőlészet művelői közé tartozott. A Tatától körülbelül 14 kilométerre található Neszmély és környéke az uradalmi szőlőbirtokok részét képezte.

Ma számos pince szőlői, borászatai találhatók itt.

A hajdanán Neszmélyre érkezők valósággal felforgatták a helyben meghonosodott szőlőkultúrát: az addig szinte kizárólag olaszrizlingtőkékkel büszkélkedő borvidékre olyan világfajtákat kezdtek telepíteni, mint a chardonnay, sauvignon blanc vagy éppen a fűszeres tramini.

A kezdeti meglepettséghez aztán hamar hozzászokott a szakma és a helyiek is: az 560 hektár szőlő és a százeezer hektoliter kapacitású borászat, a sikerek a formabontás sikerét igazolták.