Többet fogyasztunk, mégis elégedetlenek vagyunk

Magyarországon a fogyasztás bővülése reálértéken 2010-hez képest 34, 2017-hez képest 7,5 százalékkal emelkedő értéket mutatott– derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából, amely a háztartások tavalyi életszínvonaláról közöl adatokat. Ugyanebben az időszakban a szegénységben élők száma 3,4 millióról 1,7 millióra csökkent. Az élettel való elégedettséget mérő mutatóban viszont a javuló életszínvonal ellenére rosszul állunk - hangzott el a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

„Az emelkedő bérek miatt nőtt a lakosság jövedelme valamint a 2008-as válság miatt elhalasztott fogyasztás pótlása is megtörtént” – értékelte az adatokat Csath Magdolna közgazdász, aki szerint a jövőben a megtakarítások növekedése várható, amit jól jeleznek az elmúlt hónapokban tapasztalt állampapírvásárlások.

„Azokon a területeken is nőtt a fogyasztás, ami a válság idején luxusnak számított” – mondta Bauer Béla szociológus, a Századvég kutatója. A fogyasztás megugrásának demográfiai okai is vannak. A Ratkó-korszakban születettek vásárlásai is felfelé húzzák a fogyasztást. Példaként erre az autóeladási statisztikákat hozta fel a szociológus.

A magyar autóvásárlók többségében a 60 pluszos korosztályból kerülnek ki.

A fogyasztás és a megtakarítások egészséges arányáról szólva Csath Magdolna elmondta, a megtakarítások azzal függnek össze, hogy mennyire bízik valaki a jövőben.

„Amikor az emberek úgy gondolják hogy van értelme távlatokban gondolkodni, akkor a fogyasztás helyett a megtakarítások lépnek előtérbe” – mondta.

A fogyasztás szerkezete is jelentősen megváltozott 2010 és 2018 között. A legjobban növekvő ágazat a közlekedés, valamint az egészségügy. Az élelmiszerek továbbra is nagy súlyt képviselnek az emberek fogyasztási kosarában.

„Kedvezőtlen tendencia, hogy eközben nőtt a dohány- és alkoholtermékek fogyasztása is. Oktatásra is nagyon keveset, a teljes fogyasztás 0,2 százalékát költjük” – mondta a közgazdász.

Mit jelent a biztonság?

„A mostani 60-as, 70-es generáció a szocializmus idején szocializálódott, és akkor egészen mást jelentett a biztonság” – mondta Bauer Béla. „Az idősebb korosztály tagjainak bizonytalanságát, akik 50-55 éves korukban minimálbérre voltak bejelentve, nem tudjuk megoldani” – tette hozzá a szociológus.

Ezzel összefüggésben elmondta, hogy 1958 és 1974 között volt olyan év, amikor 300 ezer vetélés jutott 100 ezer születésre, és most demográfiailag nagyon hiányzik az a 2 millió gyerek, aki akkor nem született meg. A 70 évesek a Zsiguli-korszakban nőttek fel, amikor egy autó vásárlása beruházást jelentett, de ma nem az. Nagy kérdés az is, hová soroljuk azokat a vagyontárgyakat, mint a 70-es években megvásárolt telkek, vagy a Balaton-parti Kádár-dűlők.

Csath Magdolna úgy látja, hogy míg Nyugaton válságközeli állapotról beszélnek, Magyarországon az emberek ezt nem érzékelik.

„A makrogazdasági mutatók jól alakulnak, ami a biztonságérzetet növeli, az már más kérdés hogy ez mennyire reális” – fogalmazott.

Munka-család egyensúly

A munkaidő hosszát mérő mutatóban Magyarország az EU-n belül előkelő helyen szerepel.

„Bennünk van ez a szemlélet, hogy szeretjük megmutatni, amink van, és ez leginkább fogyasztási termékeknél jelenik meg” – mondta Csath Magdolna. Hozzátette, hogy a háztartások kultúrára fordított kiadásai 2010-hez képest is csökkentek.

A kulturális javak fogyasztásával kapcsolatban Bauer Béla elmondta, hogy a 30-as, 40-es generáció a virtuális térben érzi otthon magát. Ők a GMK-generáció, akik sokszor hetekig nem láttak édesapjukat. Véleménye szerint ezt a kérdést is érdemes lenne vizsgálni. Ez a munkakultúra tönkretette a cégeket, mert mindenki a maszek munkájára figyelt, és szétszakította a családokat is.

„A munka-élet egyensúly is fontos, hogy mennyi időt töltünk munkahelyünkön és a családunkkal, ami egy fontos mutatója az életminőségnek” – mondta Csath Magdolna, aki a KSH tanulmányból kiemelte az élettel való elégedettséget mérő mutatót, amely az EU 28 tagállama közül nálunk volt az ötödik legalacsonyabb.

„Ez egy nagyon fontos kérdés, de ez összefügg a munkahelyek minőségével, hogy hány műszakban kell dolgozni”.

Kevesebb élnek deprivációban

A KSH adatai alapján a súlyos anyagi deprivációban elő emberek száma csökkent. A statisztika kilenc tényező alapján rangsorolja a háztartásokat. Az adatokból kiderül, hogy 2010 és 2018 között 1,3 millió emberrel kevesebbnek van hiteltartozása, és 4 millióval vannak többen azok, akiknek a váratlan kiadásokra több pénz jut.

Ez is azt jelezheti, hogy nőtt az emberek biztonságérzete – hangzott el az adásban.

„Az adatok azt mutatják, hogy nőtt az életszínvonal” – mondta Csath Magdolna.

A szakértők ugyanakkor megjegyezték, hogy a kilenc tényező mellett még más szempontokat is figyelembe lehetett volna venni. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyes számadatok mögött többféle magyarázat is létezhet, amire a statisztika nem ad választ.

Öngondoskodás

Az embereket hozzászoktatták ahhoz, hogy sok mindent az állam fog biztosítan, de ez a vállalkozókra is érvényes volt. Csath Magdolna szerint ahhoz idő kell, hogy ez a szemlélet megváltozzon. Megfigyelhető, hogy egyre többen a gondolnak a jövőre, arra, hogy tegyenek félre nyugdíjas éveikre, vagy gyerekeik oktatására. „A pénzügyi tudatosság nem csak tanulás, hanem szemlélet kérdése is” – tette hozzá.