Jövőre is lesz nyugdíjemelés

Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január elsejétől a nyugdíjak – a korábban már közölteket erősíti meg a most megjelent kormányrendelet is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel csütörtökön.