Hamarosan elérheti a negyvenmillió forintot az adományok összege

Újabb mérföldkőhöz közeledik a Jónak lenni jó kampánya. Az adományvonalon befolyt összeg már csaknem negyvenmillió forint. A pénzt a koraszülöttek mentését segítő Peter Cerny Alapítványnak ajánlotta fel a közmédia. Az adománygyűjtés vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul – hangzott el az M1 Híradójában.

A Peter Cerny Alapítvány rohamkocsijaival már harminc éve szállítja a koraszülött és beteg csecsemőket. A közmédia jótékonysági akciója idén az alapítvány munkájukat segíti. Az adományok folyamatosan gyűlnek, már csaknem száz felajánlott tárgy érkezett.

Új kollekciójának egyik legkülönlegesebb darabját, egy kézzel készült ruhát ajánlott fel Merő Péter divattervező, aki szívügyének tekinti a koraszülöttek támogatását. A ruha értéke csaknem kétszázezer forint. „Ez volt a legelső ruha, ami megszületett a kollekcióból. Általában az első és az utolsó ruhák a kedvenceim, ennél a ruhánál egy hullámcsipkét alkalmaztunk, amit áttört technológiával tettünk a ruhára, így megmarad a ruha struktúrája, a bőr egy picit áttetszik alatta, a hullámvonal pedig egy fontos része volt a kollekciónknak” – mondta a divattervező.

A felajánlott különleges tárgyakat a Jónak lenni jó weboldalon lehet megvásárolni, és itt lehet megtalálni minden információt a nagyobb összegű utalásokhoz is. Telefonon is lehet segíteni, a 13-600 hívásával és a 04-es mellék választásával, SMS-ben a 13-600-as számra a 04-es kód küldésével. Minden hívás és üzenet ötszáz forint támogatást jelent.

Az adománygyűjtés vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul. A telefonos központban, a korábbi évekhez hasonlóan, most is az M1 szerkesztői és műsorvezetői várják a nézők hívásait, többek között Imre Balázs is. „A kezdetek óta részt veszek a Jónak lenni jó kampányában, és évről évre mindig nagyon sok érdekes és szívszorító történetet hallok a kedves nézőktől és a kedves felajánlóktól. Nagyon remélem, hogy idén is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy gördülékenyen és jól sikerüljön a jótékonysági akció” – mondta a műsorvezető.

A vasárnapi műsorfolyamot a közmédia szinte összes csatornája közvetíti majd.

A címlapfotó illusztráció.