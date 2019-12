Elkészült a Magyar Multi Program elmúlt egy évét bemutató kötet

Elkészült a Magyar Multi Programot (MMP) bemutató kötet, amely összefoglalja az egy évvel ezelőtt indult programban résztvevő 57 cég fejlődését számos elemzéssel, és a vállalati jó példák bemutatásával – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

György László hangsúlyozta: a Magyar Multi Program az abban részt vevő vállalatok egyedi fejlődését jelentős pénzügyi erőforrásokkal segíti, illetve testre szabott szakmai támogatást nyújt további fejlődésükhöz, hogy regionális szereplőkké válhassanak.

A program kiemelt feladata a hazai vállalatok megerősítése, hogy nemzetközi színtéren is versenyképesek legyenek.

Az ITM gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára kifejtette: a programban résztvevő kis- és közepes cégek kiválasztásánál két fő szempontot vettek figyelembe. A vállalkozásoknak a program indulását megelőző 3 évben évi 20 százalékkal kellett növelniük nettó értékesítésüket, vagy évi 50 százalékkal exportjukat.

Rámutatott: ezek kifejezetten kis- és közepes vállalkozások, amelyek legkevesebb 5 alkalmazottat, legfeljebb 250 személyt foglalkoztatnak. A program belépési feltételeinek az első körben 104 vállalkozás felelt meg, a részt vevő vállalatokat egy héttagú szakértői testület választotta ki, végül 48 magyar kis- és közepes magyar cég mellett az elődprojektnek tekintett HGC-programból (nagy növekedési képességű vállalkozások – High Growth Companies) is 9 kkv került be a projekbe. A szakmai testület elbeszélgetett a cégek menedzsmentjével is, azokat a cégeket választották ki, ahol a menedzsmentnek ambíciózus tervei voltak a vállalkozások jövőjét illetően.

György László elmondta: a Magyar Multi Programban több mint 14 milliárd forint pénzügyi forrást biztosított a kormányzat a részt vevő cégeknek, amiből 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás.

Az államtitkár jelezte: a kötet magyar-angol változatban, azaz kétnyelvű kiadásban jelent meg, 1000 példányban adták ki, valamint online változatban is olvasható, amely az MMP honlapján érhető el.