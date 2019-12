Áder János és felesége is csatlakozott a Jónak lenni jó kampányához

Nagyon meglódult az utóbbi néhány napban a Jónak lenni jó kampány adományvonalán összegyűlt összeg. Már a 35 millió forinton is sikerült túljutni. Továbbra is 500 forinttal támogatják a koraszülöttek mentését azok, akik a 13 600-as számot hívják vagy SMS-t küldenek. A 35 millió forintban az ismert emberek által felajánlott tárgyak értéke még benne sincs. Áder János és felesége is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz – közölte az M1 Híradója.