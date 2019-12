Többfelé is sűrű ködre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Köd miatt Pest, Borsod-Abaúj, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém megyére adott ki hétfőre elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A sűrű köd megmaradására legtovább az ország északkeleti harmadában van esély. A még fagyos ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat – tette hozzá a meteorológia.

Kitérve arra is, hogy hétfőn délutántól délnyugat felől eső kezdődik, vegyes halmazállapotú csapadék nem valószínű. A Nagykanizsa-Budapest tengely mentén helyenként 15-20 milliméter körüli, vagy azt meg is haladó csapadékösszeg is várható.

Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, amely este fokozatosan északnyugatira, északira fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 10 fok között valószínű, az északnyugati és északkeleti megyékben lesz a hűvösebb, de a Dél-Dunántúlon ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 0 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

A címlapfotó illusztráció.