Folyamatosan gyűlnek az adományok a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányában

Már 33,5 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! kampányában. A jótékonysági akció egészen a hét végéig tart, akkor egész napos műsorfolyammal készülnek. Idén a koraszülöttek mentését segíti az akció. Aki tárcsázza a 13 600-at és a 04-es melléket választja, vagy elküldi a 04-es kódot erre a számra, 500 forinttal támogatja a Peter Cerny alapítvány munkáját – közölte az M1 Híradója.

A Peter Cerny Alapítvány 30 éve szállítja a koraszülött és a beteg csecsemőket. Idén ezt a szervezetet támogatja a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora, amelyhez most is sok magánszemély és cég is csatlakozott egy-egy felajánlással.

A Herendi Porcelánmanufaktúra már évek óta részt vesz a jótékonysági akcióban. Idén egy olyan figurát bocsát licitre, amelyből csak ez az egy darab van. Az alkotás egy uráli baglyot ábrázol a felszállás pillanatában, a talapzatát pedig Farkas Bertalan űrhajós, Babos Tímea teniszező és Vásáry Tamás, Kossuth-díjas magyar zongoraművész, karmester aláírása díszíti.

„Ez az egy darab készült belőle, egy művészeti tanulmánymunka, úgyhogy, aki ezt a nemes célt idén támogatja azzal, hogy megvásárolja ezt a gyönyörű Herendi figurát, az nem csak jót tesz, hanem egy rendkívül egyedi, különleges Herendi-porcelánnal is gazdagodni fog” – mondta el Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

Az adománygyűjtés vasárnap egy egész napos műsorfolyammal zárul. Addig is folyamatosan hívható az adományvonal: aki tárcsázza a 13 600-at és a 04-es melléket választja, vagy a 13 600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását.