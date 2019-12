Akár irányítani is tudjuk az álmainkat

Életünk nagy részét alvással töltjük. Nógrádi Csilla mentálhigiéniai pszichológus szerint ha lehetőségünk van arra, hogy saját tempónkban ébredjünk fel, akkor sokkal könnyebb visszaemlékezni az utolsó álmunkra. És ha az alvás kiegyensúlyozott és az ébredés lassú, akkor még a korábbi álmok is világosabbá válnak az álmodó számára.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Nógrádi Csilla klinikai és mentálhigiéniai pszichológus, az Álomnapló szerzője emlékezett arra, hogy életünk nagy részét alvással, az álomvilágban töltjük. Hozzátette, ahogy Freud is mondta, az álmaink lényegében a tudatalattink jobb megértéséhez segítenek hozzá.

Az álomidő egészen más mint az éberidő. A manifesztálódott álom, amire képesek vagyunk visszaemlékezni már egy kerek történet. Ébredés után csak arra emlékszünk, ami összeáll az ébredés előtti utolsó pillanatban az agyunkban – fogalmazott a pszichológus.

Az igaz álmok felismeréséhez fontosak az érzéseink

A mondás azt állítja, hogy az igaz álmok a szarukapun át érkeznek, a hamis álmok pedig az elefántcsontkapun keresztül – mondta Nógrádi Csilla a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette, az említett két kapu gyakorlatilag ugyanaz, vagyis nehéz eldönteni, hogy melyek az igaz álmok. Kiemelte, erre a kérdésre csak az érzéseink segítségével tudunk válaszolni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy csak a jósoló álmoknál van jelentősége annak, hogy az adott álom tényleg üzenni szeretne számunkra valamit, vagy egyszerűen egy történet állt össze bennünk, aminek nincs különösebb üzenete, csak egy korábbi eseményt dolgoz fel az agyunk.

Fejtsük meg álmainkat

Nógrádi Csilla könyvében napló formájában biztatja az olvasóit arra, hogy fejtsék meg álmaik üzenetét. A naplóban ehhez segítséget is nyújt a szerző, hiszen az álmok rendszerezésére is tanácsot ad az olvasóknak, illetve az első fejezetben tanácsokat fogalmazott meg, hogy hogyan lehet jól és jót aludni, illetve mit kell tennünk ahhoz, hogy visszaemlékezzünk álmainkra.

„Ha az ember tud úgy aludni, hogy nem kell adott időpontra felelkelnie, hanem saját tempójában ébred fel, akkor könnyű visszaemlékezni az utolsó álmára” – mondta Nógrádi Csilla. Hozzátette, ha az alvás kiegyensúlyozott és az ébredés lassú, lépésről lépésre jövünk fel a legéberebb tudatállapotunkba, akkor még a korábbi álmok is világosabbá válnak az álmodó számára. Kiemelte, minél inkább foglalkozunk az álmainkkal, annál inkább visszaemlékszünk rájuk, és ez egy fejleszthető tudás.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Álmunkban kérdéseket is feltehetünk magunknak

„Az álom az álomban spontán módon megtörténhet, de erre gyakorolni is lehet” – mondta Nógrádi Csilla. Véleménye szerint nagy kaland, ha tudatosítani tudjuk, hogy egy álomban vagyunk, hiszen akkor képesek leszünk irányítani azt, kérdéseket tehetünk fel magunknak, illetve olyan döntéseket is meghozhatunk, amiket éber állapotban nem sikerült.

A visszatérő álmokban a félelmeink öltenek alakot

A visszatérő álmok legtöbb esetben meg nem oldott problémákra utalnak, és mindaddig vissza fognak térni, amíg meg nem oldjuk azokat. A visszatérő álmokban akár a félelmeink és belső feszültségünk is megtestesülhet különböző álomalakok formájában. Amikor a félelem megtestesül az álomban, akkor az egyén lehetőséget kap arra, hogy felismerje, mi is nyomasztja valójában – mondta a pszichológus.

„Az álomtársulás, vagyis álmaink megbeszélése akár párunkkal, akár egy családtagunkkal óriási közös kaland, jó közösségépítő tevékenység, hiszen ilyenkor a legmélyebb titkainkat tárjuk fel a másik előtt, akár olyanokat is, amelyek adott esetben még számunkra is homályosak” – mondta Nógrádi Csilla. Hozzátette, ezek a beszélgetések nagyban segítik a bizalomépítést és a kölcsönös megismerést is. Azonban fontos, hogy ne minősítsük egymás álmait, és ne értelmezzük azokat, csak tanácsokkal lássuk el a másik felet.

A kék fény hatása az alvásra

Az M1 adásában Kalmár Szandi alvásszakértő elmondta, hogy sok tényezőn múlik az alvás minősége, így a kortól is. Életünk során az alváskor is fejlődési szakaszokon megyünk át. Felnőtt és idős korban is változnak az alvásciklusok. Ahogy öregszünk, az úgynevezett felületes alvás (REM) aránya csökken. A szakértő elmondta, hogy ez a szakasz a hajnali órákban gyakoribb, és ekkor szoktunk álmodni.

„Az alvásunkra a fények és a hormonok is hatással vannak, az alvás mélységéért egy melatonin nevű hormon felelős. Ennek szintjét az agyunk alvásközpontja szabályozza részben a fény és sötétség arányának függvényében” – fogalmazott.



A szakértő elmondta, hogy a kék spektrumú fény is nagyban befolyásolja az alvást, a számítógép, vagy a mobiltelefon képernyői is ezt fényt bocsátják ki. Jellemzője, hogy éberen tart minket, nehezíti az elalvást, így romolhat az alvás minősége, ha lefekvés előtt kék fény ér minket.

„Ezt már a hadseregben régóta használták, hogy a katonákat ébren tartsák” – fogalmazott. A kórházakban is lehetne ezt hasznosítani hasonló céllal, hogy az orvosokat és nővérek könnyebben tudják ellátni munkájukat.

A címlapfotó illusztráció.