A rossz minőségű játékok kockázatot jelentenek a gyerekekre

A megbízhatatlan helyről származó, rossz minőségű játékok balesetveszélyességére hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a Magyar Nemzetben.

A lap hétfői számában Cseresnyés Péter emlékeztetett rá, hogy a hatósági tapasztalatok szerint a veszélyes játékok előfordulása az alkalmi árusítóhelyeken a leggyakoribb, ezért alapvetőnek nevezte, hogy minden esetben megbízható szaküzletben vagy internetes áruházban vásároljanak a fogyasztók. A hatósági vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a játékboltláncok, az üzletláncok és a webboltok nagyobb valószínűséggel forgalmaznak biztonságos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő termékeket.

Elsődlegesnek nevezte azt is, hogy csak olyan játékot vegyünk, amely megfelel a gyermek életkorának, képességeinek és készségszintjének. Vannak, akik nem veszik komolyan a „három évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott” tiltást vagy az ezt jelző piros szimbólumot, holott a játékon lévő figyelmeztető feliratok fontos információkat adnak a használatról és arról, hogy melyik életkorban biztonságos a termék használata – emelte ki Cseresnyés Péter. Megjegyezte: olyan játékot nem szabad megvásárolni, amelyikről hiányzik a „CE” jelölés, mert az eleve felveti, hogy a termék nem felel meg a biztonsági előírásoknak.

Cseresnyés Péter kitért arra is, hogy 2016 és 2019 között a fogyasztóvédelem 403-féle gyermekjátékot vizsgált meg, ezek 39 százaléka nem felelt meg az előírásoknak. Például a műanyag babáknál, a lövedékes, a fürdő- és a felfújható játékoknál az egészségkárosító lágyítószer megengedett határérték feletti jelenléte veszélyes. A hangszerek, zenélő játszószőnyegek, fegyverek, járművek túl magas hangereje maradandó halláskárosodást okozhat, míg a nehézfémtartalmú ujjfestékek és festett fajátékok is egészségkárosítók lehetnek. A játékokról könnyen leváló, apró alkatrészek pedig fulladásveszélyesek. A plüssfiguráknál a laza varratok mentén a töltőanyag a kisgyermek szájába kerülhet, akár fulladást is okozhat. A könnyen eltávolítható apró szemeket, orrokat, díszítéseket ugyancsak a szájába veheti vagy az orrába, fülébe dughatja, erre is tanácsos figyelni a választáskor. Az sem utolsó szempont, hogy a plüss mosható legyen – jegyezte meg.

A címlapfotó illusztráció.