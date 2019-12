A jövő muszlim generációjának lelkéért folyik a csata

Az Afrikából érkező migráció főleg közbiztonsági kockázatot, míg a Közel-Keletről érkező biztonságpolitikai kockázatot jelent – nyilatkozták szakértők a Kossuth Rádió Ütköző adásában. A terroristagyanús személyek mellett nagy veszélyt jelentenek azok a „közösségszervezők”, akik a radikalizáció irányába terelhetik a muszlim fiatalokat.

A múlt héten rendezték meg Budapesten a Migrációkutató Intézet szervezésében a Terrorizmus 3.0 című konferenciát. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a terrorizmus területén nagyot változott a világ, és a folyamatok erősödése várható.

„A konferenciáján a téma szakértőit, köztük nyolc külföldi vendéget, illetve a szolgálatok munkatársait is meghívták, akik más megvilágításban látják a helyzetet” – mondta Dezső Tamás a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Németh Gergely, a Védelmi Minisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a konfliktuszónákból az élelmiszerárak, valamint a munkanélküliség növekedése miatt egyre többen indulhatnak Európa felé,

ráadásul a fegyveres konfliktusok rengeteg képzett harcost termeltek ki, akik szintén kontinensünk felé vehetik az irányt.

Béres János, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója előadásában hogy a dzsihadista terrorizmus mögött meghúzódó ideológiáról nem szabad megfeledkezni, mert egy rendkívül veszélyes, a muszlim közösségekben vírusként terjedő vallási alapú ideológiáról van szó.

A terrorizmus új korszaka

A konferencia címe, Terrorizmus 3.0, a terrorizmus különböző korszakaira utal – hangzott el az adásban. A felszólalók arra keresték a válaszokat, hogy milyen átrendeződés várható az Iszlám Állam bukása után. A téma szakértői a biztonsági- katonai helyzetről a társadalmi hatásokról beszéltek, de szó volt a hálózatosodásól, vagy éppen a terrorizmus és a szervezet bűnözés kapcsolatáról is.

Dezső Tamás kiemelte Radko Hokovsk előadását, aki az iszlám háttérintézményeinek veszélyeire hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a legfontosabb csaták nem a közel-keleti harctereken zajlanak, hanem a jövő generáció lelkéért folynak.

Az Iszlám Állam mintegy 50 ezer harcosa vesztette életét a harcokban. „Ők holtukban is veszélyt jelentenek, hiszen mártírokká váltak, akikre sokan hősként tekintenek” – fogalmazott.

A kérdés, hogy ezeket a muszlim fiatalokat sikerül-el megnyerniük maguknak a radikális iszlamistáknak.

Ezzel összefüggésben Dezső Tamás kifejtette, hogy Európában nem csak terroristák, hanem úgynevezett „közösségszervezők”, hitszónokok mozgalmi emberek jöttek, akik az új és régi bevándorlókat próbálják távol tartani a nyugati integrációtól, körükben terjeszteni az iszlamizmust és ezzel táptalajt biztosítanak a radikálisoknak.

Véleménye szerint azért nehéz fellépni ellenük mert kulturális szervezetek mögé bújnak, és ehhez nincs meg a jogi háttér.

Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára elmondta, hogy az ő feladatuk, hogy bomlasztó tevékenységet folytassanak, és találjanak olyan személyeket, akik alkalmasak lehetnek terrortámadások elkövetésére.

Hatezer harcos eltűnt

A szakértő arra is felhívta figyelmet, hogy a Közel-Keleten a dzsihadisták mozgástere beszűkült. Szíriában 15 ezren harcolnak, Irakban pedig 18 ezren vannak börtönben. Gőzerővel kezdődtek el az ítélkezések az országban, ahol az Iszlám Államhoz csatlakozást halálbüntetéssel sújtják.

„Az ENSZ becslése szerint mintegy hatezerre tehető azoknak a harcosoknak a száma, akik eltűntek, és nem tudni, visszatértek-e hazájukba”

– mondta Dezső Tamás.

A szakértő arról is beszélt, hogy Irakban több mint nyolcezer terrorista van halálsoron, és mivel még az országban bujkáló harcosoknak sincs reményük, hogy elkerüljék a szigorú büntetést, elképzelhető, hogy ezért minden bizonnyal más országok felé veszik majd az irányt, és ott csatlakozhatnak terrorszervezetekhez. A célpontok között lehet a Fülöp-szigetek, vagy éppen Afrika is, de Európába is megpróbálhatnak visszaszivárogni.

A nyugati hírszerző szolgálatok egyik rémálma a sok lezáratlan akta.

Vallási, etnikai feszültségek Afrikában

Dezső Tamás elmondta hogy a konferencián egy külön szekció foglalkozott Afrikával, ahol más dimenzióban jelenik meg a terrorizmus.

Számos országban polgárháborús helyzet van, etnikai és vallási törésvonalak figyelhetők meg, ahol a muszlimok és keresztények élnek. Konfliktusok vannak törzsek között, valamint a nomádok és letelepedett között, ahol szintén előfordulnak vallási ellentétek.

Van-e teljes biztonság?

Kis-Benedek József szerint egyetlen ország sem mondhatja el magáról hogy mentes a terrorizmustól, de vannak országok, régió, amelyek jobban érintettek.

Az Európai Unió a témában készült jelentése a vallási indíttatású terrorizmus mellett megemlíti még a szélsőbal-, illetve szélsőjobboldali terrorizmust. Ezen felül vannak a magányos merénylők, akikkel szemben nehéz felkészülni, mert nem ismertek a szolgálatok előtt, nem jártak korábban konfliktuszónákban.