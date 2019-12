Zsebtolvajok jelentette veszélyre figyelmeztet a rendőrség

A bűnözők is készülnek a karácsonyi időszakra – számukra is ez egyfajta főszezon. Erre próbálják felhívni a figyelmet a rendőrök. Meg is mutatták, milyen könnyű áldozattá válni. Az egyik áruházban a vásárlók a szaloncukor mellé tanácsot is kaptak, miként tudják megvédeni értékeiket – derül ki az M1 Híradójából.