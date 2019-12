Több mint 31 millió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó adománygyűjtő vonalon

Sikerült teljesíteni az erre a hétvégére kitűzött célt – meghaladta a 30 millió forintot a Jónak lenni jó adományvonalán összegyűlt összeg. Sőt, ma délután olyan sokan hívták a 13 600-as számot és a 04-es melléket, vagy küldtek sms-t a 04-es kóddal, hogy hirtelen 31 millió forint fölé szökött az összeg. Ez rekord a Jónak lenni jó történetében. Van még egy hét, akár a 40 millió is összejöhet. És ebben a felajánlott tárgyak értéke még benne sincs – derül ki az M1 Híradójából.

Egy art deco stílusú lámpát ajánlotta fel a Placido Domingo Classics Fesztivál a jótékonysági műsornak. Az asztali lámpát ugyanaz a művész tervezte Plácido Domingo tiszteletére, aki a Zeneakadémia lámpáit. „A tervezőt pedig a Los Angeles operának az art deco stílusban színpadra állított Traviata produkciója inspirálta és ebből az asztali lámpából mindösszesen a világban 15 darab lelhető fel és nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ebből a második példányt, ami ebből elkészült, a második darabot ennek a nemes cél érdekében ajánlhatjuk fel” – mondta Magonyi Andreas Zsolt a Placido Domingo Classics Fesztivál társalapítója

Több tucat tárgyi felajánlás érkezett már az akcióhoz. Fenyő Miklós – a Made in Hungaria című dal kézzel írt –, eredeti dalszövegét, valamint dedikált fotóját lehet megvásárolni. Emellett híres magyar sportolók által dedikáltak pólókat is. ZoóB Katti divattervező pedig szamármotívumos ruháját ajánlotta fel a jótékony célra.

A tárgyak egy részét meg lehet vásárolni, de van olyan is, amire licitálni lehet. Az akció december 15-én, egész napos műsorfolyammal zárul.

A befolyt pénzt a Peter Cerny Alapítvány kapja majd, amely már 30 éve menti a koraszülötteket. „Ez az akció az önök segítségével megteremti azt a lehetőséget, hogy gépeket kicseréljünk, hogy új módszereket, gépháttérrel bevezethessünk. Elég innovatívak voltunk a 30 évben, de ez csak úgy megy, hogyha mindig vannak támogatóink és a Jónak lenni jó egy hatalmas fordulópont a Peter Cerny Alapítványi mentőszolgálat életében” – mondta Somogyvári Zsolt Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője.

Eddig már több mint 31 millió forint gyűlt össze az adományvonalon. „Ez egy rekord a Jónak lenni jó történetében, hiszen most már nyolcadik alkalommal rendezzük meg ezt a jótékonysági kampányunkat, és az, hogy a kedves nézők és a közmédia műsorait figyelők ennyire aktívak lennének, és ennyire segítőkészek, ezt most tapasztaljuk meg először, mármint azt, hogy ez egy ilyen rekordhívás számot jelent. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és ha még van egy kis pénz a pénztárcájukban és tudnak tárcsázni, akkor továbbra is, ebben az utolsó egy hétben is nagyon várjuk ezeket a hívásokat” – mondta Siklósi Beatrix, az M5-csatornaigazgatója.

További tárgyakat a Jónak lenni jó! weboldalon lehet találni, de telefonhívásokkal is lehet segíteni. Aki tárcsázza a 13 600-at és a 0-4-es melléket választja, vagy a 13 600-as számra elküldi a 0-4-es kódot, hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását.