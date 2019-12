Elkezdődött a karácsonyi ajándékok beszerzése

Közben beindult a roham a boltokban - szinte megmozdulni sem lehetett a bevásárlóközpontokban. Ilyenkor látszik leginkább, hogy évek óta emelkednek a fizetések: a várakozások szerint minden rekordot megdönthet a boltok forgalma az ünnepi időszakban – derül ki az M1 Híradójából.

Egymás után érkeznek a vásárlók ehhez a soproni fenyőárushoz, hogy a legszebb fát tudják megvenni karácsonyra. Már alig több mint két hét van szentestéig így a fenyőfaárusoknál is elkezdődött az ünnepek előtti roham. Egy cég pedig nemcsak, hogy becsomagolja a fát, de be is faragja a talpba és igény esetén házhoz is szállítja. Így a vásárlóknak a fizetésen kívül nincs is más tennivalójuk.

Idén a lucc- és a norman fenyőfajták a legkedveltebbek. Luccfenyőt méterenként már három, a Nordmant pedig hatezer forinttól lehet vásárolni.

Az üzletközpontokban is elindult a roham az ajándékok után. Szinte mozdulni sem lehetett, úgy hömpölygött a tömeg a boltokban. Voltak, akik hamar végeztek. Voltak akik még keresik a megfelelő meglepetést a szeretteiknek. Az idei slágerajándék korosztályonként változik. Míg a gyerekek inkább játékokat kértek, addig a felnőttek körében a műszaki cikk a legkedveltebb karácsonyi ajándék.

Elemzők szerint a keresetek folyamatos növekedésének köszönhetően az embereknek több pénzük van ajándékot vásárolni. A boltok ezért már hónapokkal korábban megkezdték az árukészletek feltöltését. Továbbra is december a legfontosabb hónap a kiskereskedelemben.

Egy normál hónaphoz mérve a karácsony az három és félszeres forgalommal rendelkezik. Az egyes kiemelt napok akár egy normál napnak akár a tízszeres forgalmát is hozhatják.

„A szakemberek előzetes felmérései szerint idén kiemelkedő évet fog zárni a kiskereskedelem már most meghaladta az év elején megbecsült 5 százalékos növekedést és még a legerősebb hónap december jó része hátra van. Csak ebben a hónapban akár 100 milliárd forintot is elkölthetnek a vásárlók. Ez pedig azt eredményezheti, hogy az éves kiskereskedelmi forgalom növekedése akár a 6 százalékot is meghaladhatja. Azaz tavalyhoz képest egész évben 1200 milliárd forinttal költhetnek többet a családok. A híradót Pálinkás Adrienn tudósította” – mondta az M1 tudósítója.