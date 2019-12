Az adventi időszak felkészülés a karácsonyra testileg és lelkileg is – mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1 vasárnapi műsorában.



Fontos, hogy ebben a négy hétben az emberek ne csak a vásárlással foglalkozzanak, hanem saját magukkal is – tette hozzá. Kifejtette: ez az időszak tele van babonákkal, szokásokkal, hagyományokkal. Ilyenkor járnak a betlehemezők.

A szentcsalád-járás is egy jellegzetes hagyomány, amikor kilenc napon keresztül összejártak családok, a lakásban készítettek egy oltárt és az előtt énekeltek.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy közeledik december 13., Luca napja, ami idén péntek 13. is lesz. Ekkortól karácsonyig 12 nap van, amelyet a következő év 12 hónapjaként fognak fel. Kapcsolódik hozzá időjárásjóslás is, ha például az ötödik napon esik az eső, a május is esős lesz – ismertette a néprajzkutató.