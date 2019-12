Sokhelyütt szombatra csúsztatták a Mikulás-napi rendezvényeket

Szombat van, elvben munkanap, de ennek ellenére sok helyen mára csúsztatták a Mikulás-napi rendezvényeket. Nyíregyházán például Mikulás-futást rendeztek. Közben advent második hétvégéjén a karácsonyi ráhangolódás is folytatódik: Debrecenben nemzetközi bethlehemes találkozót tartanak. Adományokat is gyűjtöttek sokfelé: a pécsi állatkertben például kedvezményesen belépőt kapott, aki mesekönyvet vagy játékot vitt – derül ki az M1 Híradójából.

Mikulás-futást tartottak Nyíregyházán, százak sprinteltek a pályán.

Debrecen Nemzetközi Betlehemes Találkozót tartanak. A létavértesiek a nagylétai csillagjárást adták elő, a nyíradonyiak betlehemes játékot mutattak be. Az idősebbek még jól emlékeznek a betlehemezés hagyományára. A találkozóra 18 csoport érkezett a Kárpát-medence minden szegletéből. A fellépők a még élő karácsonyi szokásokat elevenítették fel. „Gyakorlatilag a néplélekből fakad. Ennek a mélységeit kereshetjük, hogy honnan jön, nem ez a lényeg. Hanem, hogy ez egy folyamatosan megújuló hagyomány”– mondta Gyöngy Péter, a Nemzetközi Betlehemes Találkozó főszervezője.

A hétvégén is egymást érik a jótékonysági akciók. Pécsett például jó állapotú játékokat várnak az állatkertbe érkezőktől, akik ezért kedvezményesen léphetnek be. A játékokat pedig rászorulók kapják. „500 forintos kupont adunk azoknak, akik idelátogatnak a mai illetve a holnapi napon a pécsi állatkertbe. Kedvezményes jegyárral tekinthetik meg a gyűjteményünket” – mondta Pap Zsuzsanna, az állatkert gyűjtemény- és nevelési vezetője.

Meglepetéseket várnak az ajándékkuckóba Kaposváron az ökumenikus segélyszervezet munkatársai. Itt is sokan ajándékoznak. A segélyszervezet szerint a gyerekek egy-egy meleg ruhadarabnak is örülnek.

„Játékokat kapnak, könyveket, meg ugye az elmaradhatatlan édességet, de amit nagyon nagyon jó kezdeményezésnek találtunk tavaly: sapka, kesztyű, sál – ennek is nagyon nagyon tudtak örülni” – mondta Bacza Barbara, a Biztos Kezdet Gyermekház intézményvezetője.

Az akcióban a kaposvári önkormányzat is részt vesz. „Töltsük meg minél előbb az ajándékkuckót annak érdekében, hogy a kaposvári rászoruló gyermekek karácsonyfája alá is kerüljön ajándék” – mondta Szita Károly polgármester

Karácsonyig már csak alig több mint két hét van hátra. Vasárnap pedig már mindenhol meggyújtják a második gyertyát az adventi koszorún.

A címlapfotó illusztráció.