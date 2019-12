Folytatódik a közmédia tehetségkutatója

A Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató idei gyerekévadának első középdöntőjében 12 produkció lépett színpadra, közülük öten kerültek a fináléba.

A zsűri szavazatai alapján négy kategóriagyőztes jutott tovább, most már a nézők is szavazhattak a kedvencükre, a közönség egy versenyzőnek adhatott lehetőséget, hogy ott legyen december 20-án a legjobbak között.



Az első középdöntőben a táncos szólisták és táncospárok közül ifj. Mahovics Tamás (Békés) jutott a döntőbe. Ifj. Mahovics Tamás, aki a 2015-ös évadban Busai Bori párjaként táncolt, elmondta: élete nagy részét a tánc tölti ki, az volt az álma, hogy bejusson a döntőbe szólistaként is. A tizenegy éves békési fiú a pénteki középdöntőben dévaványai pásztortáncot adott elő. Mint mondta, a fellépésre sokat készült, minden nap foglalkozik a tánccal, egy héten háromszor különórája is van édesapjával, Mahovics Tamással, aki a felkészítő tanára is.

Mahovics Tamás elmondta, Békés megyei magyar táncokkal, dévaványai pásztortáncokkal készültek a versenyre. Ezek a táncok a saját gyűjtéseik eredményei, mostanra váltak bemutathatóvá, reprodukálhatóvá. Elmondta: a december 20-i döntőre szintén Békés megyei nemzetiségi tánccal, egy román tánccal, eleki lungával készülnek, amelyet mesterétől, Gál Lászótól tanult.

Mint a műsorban elhangzott, december 13-án a második középdöntővel folytatódik a műsor a Duna Televízióban.

Az első középdöntőben, ifj. Mahovics Tamás mellett a táncegyüttesek közül a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Utánpótlás Csoportja, az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában a Szejke Barka testvérpár (Hódmezővásárhely), a hangszeres szólisták és zenekarok közül pedig Hajdu-Németh László (Budapest) jutott a döntőbe. A nézők a műsor ideje alatt szavazhattak kedvenc produkciójukra, szabadkártyával jutott a döntőbe Szász Csanád László (Erdély – Körtvélyfája).

A címlapfotó illusztráció.