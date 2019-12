Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akcióhoz

Már ezen a hétvégén elérheti a harmincmillió forintot a Jónak lenni jó adományvonalán összegyűlt összeg. Ez csak Önökön múlik. 28 és fél millió forint van már az összeg, továbbra is minden hívás és sms 500 forintot ér a 13 600-as számon. Ebben az évben a koraszülöttek támogatására gyűjt a közmédia. A jövő heti műsorban több érintett család elmeséli, milyen segítséget kaptak a Peter Cerny Alapítványtól – hangzott el az M1 Híradójában.

Eszter 1300 grammal jött a világra 27 évvel ezelőtt. A Peter Cerny Alapítvány mentőautójával szállították át a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára, ahol megfelelő ellátást kapott, és megerősödhetett. Több mint k hónapot töltött inkubátorban, végül két kilogramm harminc dekával mehetett haza anyukájával.Eszter a gyorsaságnak köszönhetően minden segítséget időben megkapott. Semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett. Ma már saját maga is anyuka, meg már a kistesó is úton-útfélen ott van már.

Magyarországon évente nyolcezer baba születik idő előtt, közülük több mint ezren kritikusan alacsony súllyal. A Peter Cerny Alapítvány 1989 óta szállítja a koraszülött és a beteg csecsemőket. Őket támogatja idén a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora.

A jótékonysági akcióhoz sok ismert zenész is csatlakozott. Az Omega együttes egy dedikált festményét is meg lehet vásárolni.

„Egy nagyon érdekes és újszerű kép, ami felhívja a figyelmet, természetesen a mi aláírásunkkal. Digitális festmény, mondhatnám így, ami elég meglepően hangzik így elsőre, de nekünk is nagyon tetszett” – mondta Benkő László, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző.

A kép az ötven éves turné elmékére készült a zenekar tagjainak, összesen öt darab van belőle. Benkő László Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs és zeneszerző a saját példányát ajánlotta fel.

További tárgyakat a Jónak lenni jó! weboldalon lehet találni, de telefonhívásokkal is lehet segíteni. Folyamatosan hívható az adományvonal: aki tárcsázza a 13 600-at és a 04-es melléket választja, vagy a 13 600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását. Az adománygyűjtés december 15-én a közmédiában egy egész napos műsorfolyammal zárul.