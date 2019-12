Új CT-készüléket kapott az országos kardiológiai központ

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Központ (GOKI) új CT-készüléket kapott, a 400 millió forintos eszközt az Egészséges Budapest Program keretéből finanszírozták.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a pénteki átadáson azt mondta, az új készülékkel tovább erősödött az eddig is jelentős és magas színvonalon végzett betegellátás. Az országos intézet unikális Európa-szerte, hiszen egy helyen végzik a kardiológiai gyermek- és felnőttellátás teljes spektrumát – emelte ki.

Úgy vélte, a szívbetegségek átfogó kezelését és diagnosztikáját biztosító intézetet tovább kell fejleszteni.

Az új készülék 13–15 gyereken és ötezer felnőttön segíthet

Az új készülék az ország 95 százalékát lefedve csaknem 13–15 ezer gyerek és ötezer felnőtt diagnosztikájában, a műtéten átesettek terápiájában és a különböző érsebészeti beavatkozások végzéséhez nyújt segítséget – ismertette.

A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a központban hamarosan megkezdi működését egy orvosi képarchiváló rendszer, valamint szintén a közeljövőben egy MR-készüléket is üzembe helyeznek. Ezen kívül megújult a kórház informatikai eszközparkja is az Egészséges Budapest Program jóvoltából.

Az intézet belépett a 21. századba

Andréka Péter, a GOKI főigazgatója úgy fogalmazott, hogy ezzel a készülékkel az intézet belépett a 21. századba. Közölte, a mai modern kardiológiai ellátás komoly csapatmunka, amely nem létezhet orvosok és felkészült, a modern technológiához értő szakdolgozók nélkül. Speciálisan képzett szakemberekre van szükség, ehhez képzések kellenek, de az intézet felkészült a feladatra – hangoztatta.

Hozzátette: a gyerekeknél a vizsgálat okozta stressz oldására a CT-készülékre fényfestést vetítenek, különböző mesefigurák jelennek meg a készülék fehér felületén.

A GOKI 275 ágyon kilencezer fekvő- és 90 ezer járóbeteget kezel évente, az intézet gyermekszívközpontjában pedig évente ötszáz gyermekkori szívműtétet és 250 katéteres beavatkozást végeznek. Az intézet ambulanciáján egy év alatt tízezer vizsgálatot végeznek el hétezer gyereken.

A címlapfotó illusztráció.