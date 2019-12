Ismét áll Vörsön Közép-Európa legnagyobb beltéri betleheme

Vörs településen található Közép-Európa legnagyobb beltéri betleheme, amely minden évben látogatók sokaságát csábítja a Kis-Balaton fővárosába. Vörs kicsiny templomában ilyentájt minden évben megelevenedik a kultúrkör egyik legfontosabb eseménye: idén 71. éve, hogy Vörs betlehemet állít. Az 1948-as kezdetekkor mindössze egy négyzetméteres bibliai állókép mára 60 négyzetméteresre nőtt.

Vörsi betlehem (Fotó: MTI/Varga György)

Nyolc napig készült az idei betlehem

Gere László a Vörsi betlehem építésvezetője az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, már tizenhárom éve részt vesz a betlehem építésében. Kiemelte, az idei konstrukciót tizenkét-tizenhárom ember nyolc napig készítette két műszakban, délelőtt 9 órától délig, aztán 2 órától este 8 óráig. Gere László azt is elmondta, az építés előtt mohát gyűjtenek, mivel ezzel borítják be a teljes felületet.

A mohagyűjtés után a gerendákból, fából, pallóból, deszkából előre elkészített dobogólapokból elkészítik a betlehem vázat. Mikor már ez is kész, akkor kezdik meg a felület építését, fentről lefele haladva – tette hozzá az építésvezető.

A betlehemépítés a közösséget is összekovácsolja

A betlehemjárás olyannyira hozzátartozott a régi, elsősorban falusi karácsonyokhoz, mint később a karácsonyfa-állítás. Úgy tartják, ahol kereszténység van, ott betlehem is van.

A betlehemezésnek pedig minden társadalmi rétegben hagyománya volt,

így népi és főúri betlehemek egyaránt készültek.

Ungvárszky Imre plébános második adventjét tölti Vörsön. Kiemelte, advent a karácsony előtti négy hét, mikor a szeretet ünnepére készülünk, és ezen a településen már 71. éve megépítik ezt a beltéri betlehemet, amely csodálatosan szép. A plébános hozzátette, nem csak a betlehemet építik, hanem a közösséget is.

A betlehem fő része maga a barlangistálló, melyben ott van a jászol, amelyet körülvesz a boldogságos Szűzanya és az ő jegyese, Szent József – mondta Ungvárszky Imre. Középen pedig a világ világossága, az úr Krisztus fekszik.

A betlehemállítás szokása 1223-ig vezethető vissza

A betlehemállítás hagyománya idősebb a somogyi falunál: Vörs Árpád-kori település, nevét 1290 körül említették először a krónikák. A betlehemállítás szokása pedig 1223-ban az

itáliai Greccio kicsiny városából indult, amikor Assisi Szent Ferenc egy barátjával berendezett egy barlangot

jászollal, szalmával, szamárral és ökörrel, majd pásztorokat hívtak oda, hogy felelevenítsék Jézus születésének szent eseményeit. A krónikák szerint a zarándokok fáklyákkal érkeztek az eseményre és Szent Ferenc beszéde után olyan érzésük volt, mintha a jászolban fekvő kisded valóban megelevenedett volna. És a betlehem állítás szokása is útjára indult: örökéletű hagyománnyá lett.

Csurgó iskolájában tanított Csokonai Vitéz Mihály

Noha Vörs alacsony lélekszámú, mindössze 470 fős zsáktelepülés, a gyorsvonat mégsem hagyja szó nélkül: nem fut tovább azonnal, hanem meg is áll a településen, amely a Kis-Balaton természetvédelmi területéhez tartozik. Sőt, az apró település hivatalosan is a Kis-Balaton fővárosa!



Somogy megye legnyugatibb városa, Csurgó, szinte egyidős az államalapítással. Nem csak azzal büszkélkedhet, hogy hajlott kora ellenére meglehetősen jól tartja magát, de azzal is, hogy a fiumei vasútvonal rajta is áthaladt, na meg azzal is, hogy iskolájában tanított Csokonai Vitéz Mihály 1799-től. Az épület ma helytörténeti gyűjteménynek ad otthont, Csurgó régi életéből villant fel képeket. Tüske Anita, a Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény muzeológusa elmondta a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó házban lakott lakott és tanított is.

A melankóliára hajlamos Csokonai mindössze másfél évet töltött Csurgón, de a leírások szerint itt élte legderűsebb napjait. Nem csak

olyan népszerű művei születtek itt, mint például a Karnyóné című vígjátéka, de fontos kapcsolatai is:

A Festetics családdal később, már debreceni éveiben is fenntartotta a kapcsolatot – műveinek megjelenését sokszor mecénásként később épp ők tették lehetővé. Csurgó művelődéstörténetében ugyanis a Festetics családnak mindig is fontos szerep jutott. A Festetics György által alapított gimnázium épülete inkább kastélyra hasonlít, nem is iskolára, a könyvtár pedig múzeumra. Nem véletlenül: a könyvállomány egy része valódi ritkaság. Érdekes, hogy Csokonai Vitéz Mihálytól mindössze egyetlen, de annál nagyobb jelentőségű kéziratot őriznek itt: egy levelet, amelyben pedagógiai hitvallását írta le.

A település könyvtára két különleges darabot is őriz

Violáné Bakonyi Ibolya, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium könyvtárának könyvtárosa kiemelte,

az 1992-es felmérés szerint Csurgót rangban, nagyságban és értékben az első tíz nagy múltú iskolai könyvtár közé sorolták. „Mindenképpen kiemelném a kézirat-tárunknak két különleges darabját: a graduálokat,

a kálmáncahai és a csurgói graduált,

amiket, mint nemzeti kincset, a magyar állam ingyen restaurált 1985-ben”– tette hozzá a könyvtáros. (A graduál protestáns szertartási énekeskönyv. A kálmáncsai graduál egy 1622–1626 között keletkezett kéziratos liturgikus énekeskönyv. A csurgói graduál is valószínűleg ennek a nyomtatott graduálnak a hatására keletkezett 1639-ben.)

A könyvtár a II. világháborúban komoly veszélybe került, ugyanis az épületet hadikórház céljára lefoglalták. Az volt a szerencse, hogy a könyvtárajtót az igazgató bedeszkázta, így a könyvek megmenekültek. De Csurgóra sem csak a Csokonai-kultusz miatt érkeznek a turisták. Több mint 15 esztendeje itt rendezik a túrós csusza fesztivált. Gyakorlott mozdulatokkal készül a tészta a közösségi házban, ami kiről másról kapta volna a nevét, ha nem Csokonairól.

Már tizenöt éve megszervezik a túrós csusza fesztivált

Márton-Szűcs Brigitta, a Csokonai Közösségi Ház kulturális szervezője elmondta, a fesztiválon két kategóriában szerveznek versenyt, van egy főétel és egy köret kategória is. Hozzátette, az egyik kategóriában kritérium, hogy a helyszínen helyben készített tésztával kell nevezni.

Nyújtás, hajtás, majd vékony csíkokra szeletelés. És végül, ha minden elkészült, jöhet a hófehér tejföl.

Berzsenyi Dániel és Nikla története

Niklán aranyszínnel közelít a tél. Abban az időben, amikor Csokonai Csurgón élt, Berzsenyi Dániel a szintén Somogy megyei Niklán gazdálkodott. Abban az évben nősült, 1799-ben, amikor kortársa, Csokonai nem is olyan messze innen, tanítani kezdett. Niklán a park fái közül néhányat még Berzsenyi saját kezűleg ültetett. Ez a torzó valaha szelíd gesztenyét termett, csonkjai ma meredten hirdetik az idő múlását.

Komóczi Roland, a Berzsenyi-emlékház vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy „Berzsenyi Dániel 1804-ben feleségével és két kisgyermekével költözött Niklára, az anyai bátyja meghívására egy kisnemesi kúriába, ami sajnos egy villámcsapás végett leégett 1811-ben”. Hozzátette, ezt követően kezdete Berzsenyi újjáépíttetni a középnemesi klasszicista kúriát.

Berzsenyi gazdálkodó, költő, filozófus, olyan három az egyben ember volt. A magányossága azonban mindegyik lényébe beleégette billogát. Féktelen természetűnek tartották, az apja volt a tűz, ő meg a víz. Kibékíthetetlen ellentét.

Komóczi Roland szerint Berzsenyi Dániel a „niklai létet száműzetésként élte meg, mivel Vas megyébe vissza szeretett volna költözni, vissza akarta váltani birtokait, de ez meghiúsult, és haláláig, 1837-ig Niklán tartózkodott”. A falubeliek ezt nem bánták, sőt kifejezetten szerették a kissé zömök testalkatú, állandóan parázsló pipájú földesurat, aki egyes elmondások szerint az időseknek, a nehéz fizikai szolgálatot nem bíróknak is munkát és fizetséget adott.