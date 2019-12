Németh Zsolt: Scruton kapcsán még nem került minden a helyére

„Az Index antiszemitázott (úgy beszélt Roger Scrutonról, mintha a New Statesman jogosan antiszemitázta volna őt Soros Györgyről mondott véleményéért), majd pontosított (lehozta, hogy a New Statesman bocsánatot kért Scrutontól, és antiszemitáról leantiszemitázottra módosította cikke címében Scruton minősítését), majd úgy tett – és azóta is úgy tesz –, mintha így már minden rendben lenne” – írja Facebook-bejegyzésében Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke