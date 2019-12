Élő adásban magyarázkodott a Színművészeti Egyetem rektorhelyettese

Nem született eredmény Gothár Péter szerdai etikai bizottsági meghallgatásán – erről a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese beszélt az ATV-ben. Az ülést napközben kétszer is elhalasztották. Az Origo értesülése szerint végül nem is az egyetem épületében, hanem egy titkos helyszínen tartották, hogy Gothár Péternek ne kelljen találkoznia a sajtóval. Arról, hogy a rendező mit mondott a körülötte kirobbant szexuális zaklatási botrányról az egyetem rektorhelyettese sem árult el részleteket, szerdán Ascher Tamás, a Katona József Színház főrendezője is elmenekült a kérdések elől – derült ki az M1 Híradójából.