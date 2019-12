Egyre színesebb a csokoládépiac

A magyar vásárlók mindinkább tudatosabbak, és sokan a minőségi, magasabb kakaótartalmú csokoládékat fogyasztanak. A szakértők szerint Gombóc Artúr kedvenc csemegéjének igenis helye van a kiegyensúlyozott táplálkozásban. Hazánkban a kakaó- és csokoládétermékek besorolását szigorúan szabályozza a Magyar Élelmiszerkönyv.

A piacon egyre több magyar kézműves-manufaktúra létezik, amelyek már több rangos díjat nyertek, nyernek. A vásárlók is inkább keresik a magas minőségű termékeket, amelyek egyik ismérve, hogy magasabb arányban tartalmaznak kakaót – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című adásában.

A vevők egy része például azt is megnézni, hogy a csokoládéban lévő kakaó alapanyagát melyik országban termesztették. A madagaszkári vagy a közép-amerikai kakaóbab kiváló minőségű. Egyre többen keresik a Fairtrade címkét is, amely a fenntartható és környezetbarát termelés mellett azt is jelzi, hogy tisztességes árat kaptak a terményért a gazdák – hangzott el.

„Az utóbbi években megfigyelhető egy örvendetes trend, hogy a minőségi édesség felé fordulnak a vásárlók. A fogyasztók mellett ez a gyártóknak is jó, mert így a magasabb minőség irányába tudják elvinni a termékpalettájukat” – mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.

A csokoládé természetes módon olyan anyagot tartalmaz, ami a szervezetnek jó.

Magas az antioxidáns tartama, amely számos élettani folyamatra kedvező, fogyasztása pedig endorfint, boldogsághormont termel – fogalmazott Gyimes Ernő, a Szegedi Tudományegyetem docense.

Egy jó minőségű étcsokoládé, amelynek 60–70 százalékos a kakaótartalma, önmagában véve is egészséges – tette hozzá.

Eltűntek az étbevonók

A tisztességes gyártók levették termékpalettájukról az étbevonó masszát, így eltűnt a mikuláscsokiról és a szaloncukorról is – mondta Intődy Gábor. Azt javasolta, hogy érdemes elolvasni a címkét, amely kötelezően előírja a termékösszetevők feltüntetését.

A Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza, hogy mit lehet ét-, illetve tejcsokoládénak nevezni. A Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára szerint az édesség egy örömforrás, amelynek helye van a kiegyensúlyozott táplálkozásban. Felhívta a figyelmet arra, hogy legyünk óvatosak az ellenőrizetlen forrásból származó termékekkel szemben.

Minden gramm számít

A Szegedi Tudományegyetem Élelmiszermérnöki Karán a hallgatók egy teljes félévet csak az édesiparral foglalkoznak, elméletben és gyakorlatban is megismerkednek a területtel. Az összes fontosabb édesipari termék gyártásával laboratóriumi körülmények között ismerkednek meg, és csokoládét is készítenek – emelte ki Gyimes Ernő.

Hozzátette, hogy a végzett diákok közül sokan nagyobb vállalatoknál helyezkedtek el, de vannak, akik saját csokoládémanufaktúrát alapították. „Egy oktató számára az a legnagyobb élmény, amikor egy korábbi hallgatója sikeres lesz az üzleti életben” – mondta.

A Magyar Élelmiszerkönyv mellett számos előírást kell teljesíteni. Az egyetemi docens felhívta a figyelmet arra, hogy

a csokoládégyártás egy szigorúan ellenőrzött terület,

a termékek azonosítása megköveteli, hogy grammra pontosan alkalmazzák a receptúrát, ugyanis ez az, ami biztosítja az egyenletes minőséget.

Rendszeresek az ellenőrzések

Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a műsorban elmondta, hogy a karácsony előtti ellenőrzések elsődleges szempontja az volt, hogy a gyártók betartják-e a Magyar Élelmiszerkönyv csokoládéra, annak összetételére vonatkozó előírásait.

A szakemberek megvizsgálták a csokoládéfigurák címkéjén közölt tájékoztatás valódiságát. A laboratóriumi mérések a csomagoláson feltüntetett zsír- és cukortartalom ellenőrzésére, a kakaóvajtól eltérő idegen zsírok mennyiségének mérésére is kiterjedtek.

Tavaly és idén is mind a 22-féle csokimikulás megfelelt az előírásoknak. Elmondta, hogy évről évre csökkent a minőségileg kifogásolható termékek száma.

A klímaváltozás hatásai

Intődy Gábor a műsorban felhívta a figyelmet, hogy a környezetváltozás hatásai már most érezhetők.

„Az édességipar alapanyagai is nagyon kitettek a klímaváltozásnak”

– mondta. A globális felmelegedés miatt várhatóan csökken a kakaó termőterülete.

Az édességipar másik fontos hozzávalója a cukor. Itt a piaci árak az elmúlt két évben mintegy 40 százalékot emelkedtek, igaz, egy nagyobb árzuhanás után. Az áremelkedés ellenére még mindig relatív olcsónak számít a cukor – fogalmazott.

A pálmaolaj használata sok vitát vált ki. Intődy Gábor ezzel összefüggésben kifejtette, hogy korábbi erdős területeken termesztik az olajpálmát, ugyanakkor ez a leghatékonyabb olajnövény, sokkal kisebb termőterületet igényel, mint más növények termesztése, amelyekből alapanyag nyerhető ki.

Korábban az édességipar hidrogénezett növényi olajokat használt, ám mint később kiderült, a transzzsírsavak károsak az egészségre. Kakaóvajjal is kiváltható lenne a pálmaolaj, ám sokkal nagyobb a környezeti terhelése, és drágább is – mondta a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.