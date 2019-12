Zsédenyi Adrienn egyedi ruhadarabját ajánlotta fel a Jónak lenni jó kampányba

Már több mint 23 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó akciójában a telefonos hívásoknak és SMS-nek köszönhetően. A pénzt a Peter Cerny Alapítvány kapja, amely 30 éve azon dolgozik, hogy a beteg csecsemők időben ellátást kapjanak és eljussanak a megfelelő kórházba. Aki tárcsázza a 13-600-as számot és a 04-es melléket, illetve ugyanerre a számra elküldi a 04-es kódot, 500 forinttal támogathatja a jótékonysági célt. A műsor továbbra is várja cégek felajánlásait is – közölte az M1 Híradója.

Máig az egyik legkedveltebb karácsonyi dal hazánkban Zsédenyi Adrienn dala: A szürke patás. Ez is felcsendül majd vasárnap a Budapest Kongresszusi Központban. Zséda ugyanis hosszú évek után ismét karácsonyi nagykoncertet ad. 2005-ben volt hasonló, amikor aranylemezét is átvehette, az akkor alig két hete megjelent Ünnep című albuma után.

A különleges alkalomhoz pedig különleges ruha dukált. A Benes Anita által készített nadrágkosztümöt évekig emlékként őrizte, és most úgy döntött a Jónak lenni jó akcióhoz ajánlja fel.

Zséda mellett már több elismert hazai művész is felajánlotta személyes tárgyát. A Kossuth-díjas dalszerző, Kovács Ákos az első szólóalbuma, az 1993-as Karcolatok óta nem adott ki bakelitlemezt – egészen mostanáig.

Az MTVA székházába folyamatosan érkeznek a felajánlások. Már most meg lehet venni például Frenreisz Károly saját gyűjteményéből választott négy dedikált bakelitlemezét, a Magyar Kézműves Szövetség jóvoltából egy kézzel készített angyalkát, valamint több elismert sportoló dedikált pólóját is. Idén is lesznek olyan különlegességek, amelyekre licitálni lehet. Közülük egyet árverésre is bocsátottak: a hét gyémántot tartalmazó különleges gyűrűre egymillió forintról indul a licit.

A tárgyi és az anyagi felajánlásokkal most mindenki a koraszülött kisbabákat támogatja. Becslések szerint Magyarországon minden tizenkettedik csecsemő idő előtt érkezik a világra. Az ő mentésükön és biztonságos szállításukon dolgozik már harminc éve a Peter Cerny Alapítvány, a Jónak lenni jó idei kedvezményezettje. Az adományvonalon már több mint 23 millió forint gyűlt össze.

Az adománygyűjtés jövő héten vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul. Akkor lehet majd licitálni a Puskás aréna nyitómeccsén használt focilabdára vagy például Jean-Paul Belmondo nyakkendőjére is.

A címlapfotó illusztráció.