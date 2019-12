Egyre nagyobb kihívást jelent a migrációs nyomás Európára nézve

Egyre erősebb a déli határnál a migrációs nyomás. Idén több mint kétszer annyi bevándorló próbált meg az országba jutni, mint egy évvel ezelőtt az év azonos időszakában. Hétfőn összeült a bevándorlásellenes kabinet is, mert a jelenlegi helyzet egyre inkább hasonlít a 2015-ös migrációs válsághoz. Az embercsempészek már alagutat is ásnak a határ alatt.

A magyar határzártól nem messze sátortáborokban várják a megfelelő pillanatot a migránsok az illegális határátlépéshez. A hűvösebb idő miatt egyre többen próbálnak komolyabb menedéket találni éjszakára, Bácskertesnél általában a Duna menti hétvégi házakba húzódnak be. A Vajdaságban várakozó migránsok többsége

minden bizonnyal a magyar határon szeretne átjutni.

Október közepe óta folyamatosan romlik a helyzet az ország déli határszakaszán. Novemberben már több ezer bevándorló próbált Magyarországra jutni, és az elmúlt két napban is folyamatosan volt dolga a hatóságoknak. Röszke és Szeged közelében 18 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök és a katonák vasárnap, Makónál Srí Lanka-i férfiakat fogtak el.

Bács-Kiskun megyében szír, algír és líbiai migránsokkal szemben is intézkedniük kellett. Ezen a határszakaszon a hétvégén 171 migránst állítottak meg a hatóságok. Románia felől is fokozódik a nyomás. Hétszáz méterre a magyar határtól huszonkét afrikai és ázsiai migránst tartóztattak fel a román hatóságok Nagypél térségében. A bevándorlók elmondták, a zöldhatáron keresztül akartak illegálisan Magyarországra szökni. Tiltott határátlépés miatt kezdeményeztek ellenük eljárást a román hatóságok.

Összeült a bevándorlásellenes kabinet

Az egyre erősebb migrációs nyomás miatt hétfőn a parlamentben összeült a Fidesz 17 tagú bevándorlásellenes kabinetje. Az ülésen a vajdasági magyarok képviselői is felszólaltak, akik elmondták, őket is aggasztja a helyzet. A migránsok ugyanis nagy számban jelentek meg a településeken, és már minden létező módon próbálnak átjutni a kerítésen.

„A megnövekedett migrációs nyomás a magyar határszakaszokon a görögországi helyzettel áll összefüggésben” – közölte Georg Spöttle, Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Mint mondta, a görög szigeteken most is százezrek várakoznak, és hasonló a helyzet a balkáni útvonalon is. A bevándorlók mindenképp szeretnék elérni Nyugat-Európát még így a tél elején, és ehhez az egyik legrövidebb útvonal a magyar határszakaszon keresztül vezet – tette hozzá.

Egyre durvább módszereket vetnek be a migránsok

„Egyre durvább módszereket vetnek be a bevándorlók ahhoz, hogy átjussanak egy-egy határszakaszon. Alagutakat ásnak, sőt az ötméteres drótkerítést is úgy másszák meg, hogy pokrócokat terítenek rá. Ezeket a technikákat általában a hadseregben tanítják meg, ami azt jelenti, hogy ezek a személyek akár egy külföldi hadsereg tagjai is lehetnek” – mondta Spöttle, és nem tartja kizártnak, hogy akár terrorszervezetek embereiről van szó.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy egyre több bűncselekményt követnek el az illegális bevándorlók – mondta.

Csónakokat lopnak el, lakott és lakatlan házakba törnek be,

és az sem ritka, hogy egymásnak esnek valamilyen konfliktus miatt. A helyi lakosságot is megfélemlítik, a fiatal lányokat és nőket pedig különösen féltik, nehogy valamilyen atrocitás érje őket – sorolta Georg Spöttle.

Egyre nagyobb kihívást jelent a migrációs nyomás Európára nézve – jelentette ki Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A probléma gyökere továbbra is abban rejlik, hogy egyes tagállamok felkészültek erre, egyes országok pedig nem. Hangsúlyozta, Magyarország a felkészült államok közé tartozik, de ránk nézve is fenyegetést és új szituációt jelent, ha Törökország beváltja ígéretét és megnyitja a kapukat a bevándorlók előtt.

Nagyobb odafigyelésre van szükség

Megjegyezte, a jogi és fizikai határzár továbbra is biztonságot nyújt, de az újabb és újabb határátlépési módszerek miatt még nagyobb odafigyelésre és felderítésre van szükség, hiszen más és más kihívásokkal kell szembenéznie az országnak. Pócza szerint ebben jelentős szerepe van a belpolitikának is, amelyben továbbra is vannak olyan pártok és politikusok, amelyek és akik

nem hajlandók problémaként elismerni a migráció kérdését.

Hozzátette, immár hivatalosan is újra napirendre került a kötelező kvóta az Európai Unióban. Külföldi lapok már írtak róla az elmúlt napokban, hogy erőlteti a német kormány az illegális bevándorlók szétosztását. Magyarország ugyanakkor továbbra is elutasítja a kötelező kvótát, és a külső határok védelmét, az illegális migráció megállítását tartja legfontosabb feladatának.

