Fennakadásokat okozott a tél első komolyabb havazása

A fővárosban reggel kaotikus volt a közlekedés, az autók több úton is csak araszoltak, és a bevezető utakon is megsokszorozódott a menetidő. A csúszós aszfalton sok volt a baleset, a vonatok pedig több vonalon késtek és késnek még most is. A sok bosszúság mellett azért volt, aki örült, hogy kifehéredett a táj. Budapest főpolgármestere elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy havazás megbénítsa a főváros közlekedését. Karácsony Gergely egyebek mellett a kevés hómunkással, és a közterület-fenntartó elöregedett gépparkjával magyarázta a reggeli budapesti hókáoszt – számolt be az M1 Híradója.