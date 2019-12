Már látogathatók az ország legszebb betlehemei

Hevesen ember nagyságú szobrok, Békéscsabán 3D-s nyomtatással készült kompozíció, Vörsön pedig Európa legnagyobb beltéri betleheme várja az érdeklődőket. A Magyar Turisztikai Ügynökség kétszáz pályázó közül választotta ki a legjobbakat. Idén is lehet pályázni: január 6-ig várják a terveket – hangzott el az M1 Híradójában.

Betlehemi jászol (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Ember nagyságúak a királyok és élethűek a bárányok is a hevesi betlehemben, amely hat méter széles. Az installáció nemcsak a település egyik dísze lett, hanem az ország legszebbjének is megválasztották.

Heves régmúltjára, hagyományaira és népművészetére alapozva építették meg az alkotók a betlehemet, amelyet vasárnap, az első adventi gyertya gyújtásakor avattak fel. Sveiczer Sándor polgármester elmondta, a betlehemet a város egyik legtöbbet látogatott pontján állították fel, és a város karácsonyfájától is gyakorlatilag húsz méterre található.

Békéscsabán még délelőtt az utolsó simításokat végezték a betlehemen. A Magyar Turisztikai Ügynökség ezt az alkotást is beválasztotta az ország legszebbjei közé.

A figurák 3D nyomtatással készültek.

A betlehemet egy hatalmas kéz fogja át. ezen keresztül üzent az alkotó a látogatóknak.

Lenkefi Zoltán tervező elmondta, az isteni kéz a fennvalónak a jelenlétét tükrözi az életünkben. Hozzátette: „mivel kézműves ember vagyok ezért a kézen keresztül, az én saját kezemen keresztül érzékelem ezt”.

Egy tonna vasat, három köbméter fát és harminc négyzetméter bútorlapot használtak fel a karácsonyi jelenethez, amely az adventi vásár egyik meghatározó eleme lett.

Idén is elkészült a vörsi betlehem, amely szintén az ország egyik legszebbje és

Európa egyik legkülönlegesebb alkotása is egyben.

Az ötven négyzetméteres betlehemet a helyiek készítették, idősek és fiatalok mindenki kivette a részét a munkából. Sokan ajánlottak fel mohát, fenyőágat és faanyagot az elkészítéséhez. A somogyi faluba az ország minden részéről és határon túlról is érkeznek turisták. Sokan csak azért látogatnak el a faluba, hogy megcsodálhassák az óriás betlehemet. A vörsi betlehem februárig várja az érdeklődőket.

Ezt a három betlehemet kétszáz közül választotta a legszebbnek a Magyar Turisztikai Ügynökség. A verseny jövőre is lesz, pályázni pedig már most lehet. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus stratégiai vezérigazgató-helyettese elmondta, „újdonság, hogy a jövő évre vonatkozóan már nemcsak belföldről, hanem határon túli településekről is várjuk a pályaműveket. Bízunk benne, hogy jövőre sokkal több pályamű fog érkezni, mint idén”.

A pályázatokat január hatodikáig várják.

