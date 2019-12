Átadták a megújult Insula Lutherana épületegyüttest Győrben

Átadták a Győri Evangélikus Egyházközség lelki, oktatási és szociális intézményeit magába foglaló, teljes egészében megújult Insula Lutherana (Evangélikus Sziget) épületegyüttest Győrben, vasárnap. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen a hit megőrzésének és a kereszténység továbbadásának fontosságát hangsúlyozta.

Az 5,1 milliárd forintból megvalósult fejlesztés keretein belül négy év alatt felújították a 234 éve felszentelt evangélikus Öregtemplomot, megújult az evangélikus iskola és óvoda épülete, utóbbi egy új épületszárnnyal is kiegészült. Új tornaterem és új tantermek épültek, teljes felújítást kapott a Konvent, ahol kialakították az iskolához tartozó kollégiumot, valamint teljesen megújult az udvar, illetve az ott elhelyezett játékok, bútorok. Ezenfelül megújult két további épület, az egyik a hitéleti munkát segíti, a másikban a levéltár kapott helyet.

Az Öregtemplomban istentisztelet és ünnepi közgyűlés keretein belül tartott átadáson Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, közös felelősség a hit megőrzése a támadásokkal szemben és a kereszténység továbbadása.

Azt mondta: a kormány, Győr-Moson-Sopron megye és Győr városa egyaránt fontosnak tartja a kereszténység segítését. Akik élnek ezzel a segítséggel – tette hozzá -, azoknak lehetőségük van olyan közösséget építeni, amely erős lesz, és évszázadok múlva is megmarad.

Az államtitkár úgy fogalmazott, az Insula Lutherana közepén álló Öregtemplomot “körülveszi az élet”, hiszen a környező épületekben óvoda, iskola és szeretetotthon is működik.

Kara Ákos, a térség fideszes országgyűlési képviselője megköszönte a kormánynak, hogy kiemelt beruházásként tekintettek az Insula Lutherana felújítására. Beszédében egy új szeretetotthon építését is szorgalmazta, amihez szintén kormányzati támogatást kért.

A képviselő szólt arról is, hogy Győr akkor fejlődhet az elmúlt időszakhoz hasonló módon tovább, ha folytatódik az eddigi munka. Hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy a január végi időközi polgármester-választás után olyan köztiszteletben álló személy vezesse a várost, aki támogatja a megyeszékhelyen a történelmi egyházakat.

Fekete Dávid, Győr alpolgármestere arról beszélt, hogy a 20. század történelmi viszontagságai megtépázták az Insula Lutheranának helyet adó városrészt. Hozzátette, az elmúlt években sikerült városi, kormányzati és európai uniós forrásokból folyamatosan fejleszteni Újvárost, amely kezd „régi fényében ragyogni”.

Dézsi Csaba András, a Kossuth Lajos utcai Református Egyházközség presbitereként a szomszédos református gyülekezet nevében üdvözölte az evangélikus sziget megújulását, és magától értetődőnek nevezte, hogy a Kossuth utcában jelen lévő öt felekezet, a katolikus, a görökkatolikus, a zsidó, az evangélikus és a református jól megfér egymással.

Emlékeztetett: az Öregtemplom felújítása alatt a református templom adott otthont az evangélikus gyülekezetnek is. Az épületek felújítása mellett fontos a közösségek és az emberek hitének megújítása is, hiszen orvosként is tapasztalja, hogy a hit csodákra képes – jegyezte meg.

Az istentiszteleten igét hirdető Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke arról beszélt, advent első vasárnapja számukra idén kettős ünnep, amelynek közös nevezője az új kezdet lehetősége. Hozzátette, az Insula Lutherana – köszönhetően a kormányzati támogatásnak -, betöltheti küldetését, és intézményeiben, műhelyeiben továbbadhatja Isten igéjét.

Csorba János, a Győri Evangélikus Egyházközség igazgató-lelkésze azt mondta, 234 éve advent első vasárnapján szentelték fel az evangélikus Öregtemplomot, ezért esett erre a napra ennek a jelentős fejlesztésnek az ünnepi átadása.

A győri Insula Lutherana felújításáról 2013. október 30-án írt alá az egyházközség támogató szerződést a kormánnyal. A projekt alapkövét 2015. november 22-én tették le.