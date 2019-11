Gyógyhatású az Abaligeti-barlang levegője

Abaliget fő látványossága az Abaligeti-barlang, amelyről a helyiek mondákat, legendákat őriznek. A mintegy három kilométer hosszú barlang ötszáz méteres szakaszát járhatja be az ide érkező látogató – külön érdekesség, hogy a barlang nem pusztán természeti kincs, gyógyhely is, ugyanis levegője kalciummal, magnéziummal telített, így inhalálása gyógyhatású.

(Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

A Mecsek hegység északi, északnyugati vonzáskörzetében található kistelepülések olyan helyszínei hazánknak, ahol meglehetősen jók az életkörülmények. A falvak rendezettek, szemet gyönyörködtetőek, természeti és kultúrtörténeti mesékben gazdagok, és még késő ősszel, kora télen sem szenderülnek Csipkerózsika-álomba.

A Pécstől mintegy tizennyolc, a fővárostól valamennyivel több mint kétszáz kilométerre található Abaliget a nyüzsgő nyári, tavaszi hónapokat maga mögött hagyva ilyenkor ugyan szelídebb arcát mutatja, de látnivalói mit sem veszítenek pompájukból. A nagy múltú település egyik legrégebbi meséjét a falu nevét viselő barlang, az Abaligeti őrzi, annak ellenére, hogy földtörténeti szempontból szinte „sihedernek” számít.

Az Abaligeti-barlang nemcsak természeti kincs, hanem gyógyhely is

Madarász Gábor Viktor, az Abaligeti-barlang túravezetője az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, a barlang nyolc-kilencszázezer éves, cseppkőképződményekben nem annyira gazdag, mint az Aggteleki-barlang, viszont a formavilága rendkívül változatos.

Ez annak köszönhető, hogy a patak által hordalékként hozott kvarchomok „csiszolóvászonként” végigcsiszolja a puhább mészkő felületeket. A mintegy három kilométer hosszú barlang ötszáz méteres szakaszát járhatja be az ide érkező látogató – külön érdekesség, hogy a barlang nem pusztán természeti kincs, gyógyhely is, ugyanis levegője kalciummal, magnéziummal telített,

így inhalálása gyógyhatású.

A település fő látványossága az Abaligeti-barlang, amelyről a helyiek mondákat, legendákat őriznek. Egy mulatságos történet szerint hosszú ideig csak a barlang előürege volt ismert a helyiek számára, amit a falu első plébánosa pincének használt, így a helybéliek egyszerűen csak a „Pap-likának” nevezték a barlangot. Az első feljegyzett barlangbejárás 1768-ban volt.

Az Abaligeti-barlang túravezetője hozzátette, „Abaliget már a bronzkorban lakott település volt, a helyiek ismerték a barlangot, csak épp nem volt semmi motivációjuk, hogy bejöjjenek, amikor épp elég dolguk volt a föld fölött is”.

Az írások emlékek szerint a barlangba elsőként Mattenheim József vízimolnár lépett be, akinek a barlang előtti tó helyén volt a vízimalma. Nagy valószínűség szerint egy komolyabb aszály miatt leapadhatott a patak, és így a molnár nem tudta használni a malmát. Mattenheim József a patak duzzadtabb ága után kutatva fedezte fel a barlangot több, mint 466 méter hosszan.

Az első részletes és tudományos igényű feltárásig, 1819-ig kellett várni, ekkor készült el a barlang alaprajza és hosszmetszete is. A század végére már komoly érdeklődés övezte Abaligetet és nevezetes „likát”, de ekkor már csak belépőjeggyel és hivatásos vezetővel tekinthették meg az érdeklődők.

1900-ban még egy Párizsban megjelent, a világ 100 csodáját ismertető kiadványban is szerepelt a barlang.

Nemcsak a barlang, hanem környezete is természetvédelmi oltalom alatt áll, érdemes is sétát tenni a Mecsek északnyugati részén található Bodó-hegy meredélyein, hiszen érdekes növények, állatok és gombák otthona ez a terület. Általuk abba is beleláthatunk kicsit, miként is működik a természet örök körforgása.

A Bodó-hegy térségében legelői hagyásfákkal is találkozhatunk

Gergely Tibor, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának egyik munkatársa elmondta, a térségben gyertyán, bükk és csertölgy fordul elő. Hozzátette, száz-százötven évvel ezelőtt a mostani erdő helyén legelő volt, így még napjainkban is találkozhatnak az arra járók legelői hagyásfákkal is, amelyek száz évnél is idősebbek. Kiemelte, terebélyes fákról van szó, de sajnos már egyre kevesebb ép belőlük, elöregednek és elpusztulnak.



Abaliget nem csak természeti értékekben gazdag. A faluház egy takaros kis emlékszobájában berendezett kiállításon elevenedik meg a múlt, egykori használati tárgyak mesélnek az írásos emlékekben már 1332-ben felbukkant, de még annál is ősibb Abaligetről.

Orfű meghatározó turisztikai eleme a tórendszer

Az Abaligettől alig hét kilométerre található Orfű megannyi történet és csoda őrzője. Mai megjelenésének és turisztikai zsánerének meghatározó eleme a néhány évtizeddel ezelőtt kialakított mesterséges, ámbár a természetesség erejét is őrző tórendszer. Érdemes felkeresni a Vízfő-forrást, amely itt mindennek az origója, hiszen forrás nélkül aligha beszélhetnénk állóvízről Orfű területén.

Kéki Antal barlangkutató kiemelte, a környék legnagyobb forrása régóta ismert, 1905-ben Miskolci Emil már leírta a forrásnál lévő barlangot. Hozzátette, a víz egy szifonon keresztül a barlang alsó járataiból tör fel. 1960-as évek legelején búvárfelszereléssel átúsztak a barlangon,

ahol egy nagyobb barlangrendszernek a forrásbarlangját találták meg,

ami egyben a Mecsek harmadik legnagyobb barlangja.

Orfű barlanghálózatáról is ismert

Ahogy a víz, úgy a barlangok is Orfű és a régió meghatározó arcvonásai. Nagy számban és megannyi helyszínen találhatók itt kisebbek és nagyobbak is, közülük jó néhány szakvezetéssel be is járható. A barlangi túrák nyomában a forrástól néhányszáz méterre található Mecsek Házat is érdemes felkeresni, mivel innen több olyan barlangba is elindulhatnak az érdeklődők, amelyek nincsenek kiépítve, így teljes természetességükben csodálhatók meg.

Vízfő-forrásház (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Az ember nemcsak csodálta, hanem használta is a tájat: ennek emlékeiről az ugyancsak Orfűn található Mészégető-források barlangjánál tudhatunk meg többet. Kéki Antal elmondta, „az orfűi nagy kőfejtőben egészen az 1960-as évekig fejtettek mészkövet, amit egyrészt építési anyagként használtak fel, másrészt összetörve és mészégető hutában kiégetve égetett meszet termeltek”.

A malmok voltak a régi korok közösségi oldalai

A barlangokból a felszínre törő víz hagyományteremtő az itteni régióban. A patakok, vízfolyások vizét az ember ugyanis már évezredek óta állítja szolgálatába. Az, hogy ez Orfűn hogyan történt, annak leglátványosabb épített kultúrája a malommúzeumban látható, ahol egyebek mellett az is kiderül, hogy hajdanán a malmok voltak a régi korok „közösségi oldalai”.

Füzes Kata, Orfűi Malommúzeum munkatársa kiemelte, „a malmok mindig is a közösségi élet központjában foglaltak helyet, mert az emberek, a gazdák, akik behozták a gabonáikat, amíg vártak a lisztjükre, addig elbeszélgettek, pipázgattak, információt cseréltek, tehát mondhatjuk, hogy a malmok voltak az első fogadók, vendéglátóhelyek”. Hozzátette, a malmok funkciójuk szerint többfélék lehetnek, az Alföldön például paprikamalmok, mustármalmok voltak. De léteznek fűrészmalmok, a gatterek, a tabakos malmok és ványolómalmok. Másrészt meghajtásuk szerint is lehet őket csoportosítani: vannak a vízimalmok, a szélmalmok és a szárazmalmok.

A múzeumban több malomtípussal is találkozhatunk: a vízmeghajtású hengermalommal, szárazmalommal és vízmeghajtású, a közelmúltban épült papírmalommal is.