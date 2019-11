Karácsonykor veszélyes hitelekből is „bevásárolhatunk” – az MNB segít kikerülni a csapdákat

A hitel nem ajándék! A karácsonyi bevásárlás a tervezéssel kezdődik – figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank ünnepi kampánya. A pénzintézet honlapján navigátor füzet és háztartási költségvetés kalkulátor is hozzájárul a nyugodt és békés ünnephez, amit elsősorban az biztosít, ha addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. A tervezést, kiegészítve néhány olyan tanáccsal is ellát a kampány, amit év közben többnyire tudunk, ám amit az ünnepi lázzal mégis rendre elfelejtünk.

Binder István az Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorban elmondta,

a gazdasági válság idején visszaesett a fogyasztási hitelezés, 2013-ban és 2014-ben volt a válság mélypontja. Hozzátette az akkori adatokhoz lépest napjaikban hatszorosára nőtt a hitelek felvétele, főleg az ünnepi időszakban. Binder István kiemelte, ez az óriási növekedés leginkább a személyi kölcsönnél, és az áruhitelezésnél figyelhető meg.

A vásárlás, és a hitel kitüntetett időszaka a karácsony

A vásárlás, és a hitelfelvétel kitüntetett időszaka a karácsony lett ezért figyelmeztet minden évben a MNB, hogy kétszer is gondoljuk át hogy az ajándékok mellett hitelt is akarunk-e vinni a karácsonyfa alá. Binder István hozzátette, ha úgy döntünk igen, akkor érdemes minden tartós fogyasztási cikk megvásárlása előtt átnézni a hitellehetőségeket és azonosítani, hogy pontosan melyik pénzügyi intézetnél akarjuk felvenni a kölcsönt.

Az NMB munkatársai minden megyeszékhelyen megtalálhatóak

A Magyar Nemzeti Bank a helyes döntés meghozatalában szeretne segítséget nyújtani, ezért a kommunikációs kampány több fronton fog zajlani a bulvárlapoktól az internetes felületekig minden csatornán jelen lesz. Binder István hozzátette, a MNB budapesti ügyfélszolgálata mellett a bank munkatársai minden megyében a pénzügyi navigátor tanácsadó irodákban nyújtanak segítséget. Nem konkrét termékeket fognak ajánlani, hanem abban nyújtanak segítséget hogy milyen szempontok alapján válasszunk biztonságosan fogyasztási hiteleket.

A gyerekeknek is meg kell ismerkedjenek a hitel fogalmával

Merényi Zsuzsanna a Pénziránytű Alapítvány Oktatási Igazgatója elmondta, két olyan tankönyvük is van, amit az NMB-nek köszönhetően ingyen juttatnak el az iskolákban. Az általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára készített tankönyv a hitel témájával is foglakozik. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a tanulók megértsék, hitel felvételekor tulajdonképpen előrehozzuk a fogyasztásunkat, szemben azzal, amikor megtakarítunk, és később jutunk a kívánt cikkhez. Merényi Zsuzsanna kiemelte, azt is hangsúlyozzák, hogy

az előrehozott vásárlással, hozzájutunk a kívánt termékhez, de a hitel által a jövőre nézve kötelezettségeket is kell vállalnunk.

A Pénziránytű Alapítvány Oktatási Igazgatója elmondta, a diákok előtt nem titkolják, hogy léteznek olyan élethelyzetek, amikor nagyon is szükséges a hitel felvétele, amikor a család számára tényleg ez a jó megoldás.

A kampány a banki értékesítők munkáját is segíti

Binder István elmondta, kampányuk a banki értékesítőknek is megkönnyíti a munkáját, hiszen arra ösztönözik az embereket, hogy tudatos, átgondolt döntést hozzanak. Hozzátette, ha a szerződés aláírása tudatos, átgondolt döntés akkor sokkal könnyebben, sokkal elégedettebben fogják a hitel terhét viselni az érintettek, mert pontosan tudja, hogy mit vállaltak.

A magyarok a tücsök szerepkört választják

Merényi Zsuzsanna a Pénziránytű Alapítvány Oktatási igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy az OECD módszertanon alapuló kutatások azt mutatják, hogy a magyarok gyakran a tücsök-hangya relációból inkább a tücsök szerepkörét választják. Hozzátette, a válság időszakában minden harmadik háztartás készített költségvetést, azonban

a válság elmúltával azt látjuk, hogy a magyarok sokkal felszabadultabban vásárolnak.

Negyedéves bontásban a lakosság hitelfelvétele, a személyi hitelnél, szabad felhasználású hitelnél és az áruvásárlási hiteleknél is érzékelhető hogy az utolsó negyedében megnövekedik a hitelfelvételek száma – mondta a Pénziránytű Alapítvány Oktatási igazgatója.

Merényi Zsuzsanna úgy gondolja, idén is jó témát választott az NMB. Kiemelte, ha szórjuk a pénzt, akár a hitelből felvetett, a gyerek sem fogja érezni, hogy vannak határok. Hozzátette, fontos a nyílt kommunikáció a családon belül, fontos, hogy megbeszéljék a családtagok mit engedhetnek meg magunknak és mit nem.

