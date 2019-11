Családi programokkal várja az adományozókat a Mikulásgyár

Tizenötödik alkalommal nyitott meg a Mikulásgyár. A régió egyik legnagyobb karácsonyi jótékonysági akciójának központi helyszíne idén is a Millenáris Park, ahol a központi adománysátor meseszerű környezetben várja a felajánlók csomagjait.

Joulupukki, a lappföldi Mikulás (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A megnyitó díszvendége a finn Mikulás, Joulupukki volt, aki ismét örömmel látogat el a magyar gyerekekhez. A Mikulásgyár idén is rengeteg szórakoztató programmal készül a családoknak: koncertek, gyermekelőadások, olvasósarok, kézművesfoglalkozások és közönségtalálkozók várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat – írják sajtóanyagukban a szervezők.

Másfél évtizede az egyik legnépszerűbb karácsonyi adománygyűjtő kezdeményezés a Mikulásgyáré. A karitatív akcióban a szervezők mellett önkéntesek százai segítik az alapítvány munkáját, számos cég csapatépítő eseményként vállal szerepet a gyűjtésben, szortírozásban. A november 29-i ünnepélyes megnyitón részt vett a finn Mikulás, Joulupukki is, aki a ceremóniát követően a Millenárisra érkező gyerekek körében is hatalmas sikert aratott. Vele december 1-jén és 6-án is találkozhatnak a Mikulásgyár látogatói.

Finnországból érkezett az első ajándék

Minden évben külföldről érkeznek az első ajándékok a Mikulásgyárba. Idén a finn Mikulás otthonából, Rovaniem városából küldték az első csomagot a település vezetői.

Zsolnai Endre, a Mikulásgyár alapítója elmondta, hogy évről évre egyre több ember jótékonykodik az ünnepek közeledtével. Hozzátette, a rászorulóknak továbbra is elsősorban tartós élelmiszerre, tisztítószerekre, jó minőségű ruhákra és játékokra van szükségük. Ezeket a Magyar Posta Zrt. szállítja el a Magyar Vöröskereszt központjába, ahol az adományok szétosztásáról gondoskodnak.

Rogán-Gaál Cecília a Nakama & Partners ügyvezetője hozzátette, idén is az a céljuk, hogy minél többen csatlakozzanak a karitatív akcióhoz, ehhez pedig igyekeztek a lehető legszínesebb műsort összeállítani, hogy igazi családi program legyen a Mikulásgyár meglátogatása.

A Mészáros Csoport is csatlakozott az akcióhoz

Az akcióhoz idén kiemelt támogatóként csatlakozott Mészáros-csoport az adományozás mellett 1300 rászoruló gyermeket lát vendégül a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol a gyermekotthonok lakói az ünnepi előadás előtt Joulupukkival is találkozhatnak majd. Emellett ingyenes korcsolyázási lehetőséggel és Csokikuckóval is várja a vállalatcsoport a gyerekeket a Millenárison. Nyíregyházán pedig meleg étellel, színes programokkal és ingyenes koncertekkel lepik meg a rászoruló családokat.

A Mészáros-csoport dolgozói aktívan is részt vesznek a Mikulásgyár támogatásában, adománygyűjtéssel és önkéntes munkával segítik a rendezvényt – foglalta össze Mészáros Beatrix, az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnöke, a Mészáros-csoport vezetője.

A szervezők november 29 és december 21. között várják az adományokat minden nap, 9 és 21 óra között a Millenárison, ahol több ezer négyzetméteren minden a karácsonyról szól. A helyszínre látogatók minden pénteken, szombaton és vasárnap szórakoztató családi programokon vehetnek részt.

Hétköznapi hősökkel találkozhatnak a gyerekek

Az első, Hősök hétvégéjén a kicsik nemcsak a filmekből ismert szuperhősökkel, hanem a mindennapok hőseivel is találkozhatnak: mentősök, tűzoltók, orvosok avatják be őket a szakma rejtelmeibe. A nyitóhétvégén fellép mások mellett Kasza Tibi, Radics Gigi, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, lesz gyermekszínházi előadás és bűvészprodukció is.

A Millenáris mellett Budapesten a Lurdy Házban is gyűjtik a csomagokat, hogy a pesti oldalon ajándékozni szándékozók is könnyen találjanak maguknak helyszínt, ahová elvihetik adományaikat. Ismét gyűjtőpont lesz a József Attila Színház aulája, ahonnan az ajándékokat a színház december 20-án szállítja a Millenárisra.

A Mikulásgyár logisztikai partnere a Magyar Posta Zrt., amely az egyébként számára csúcsszezont jelentő időszakban biztosítja az adományok elszállítását a Magyar Vöröskereszt központjába. A csomagokat országszerte a legtöbb postán térítésmentesen veszik át december 19-ig. A dobozokra csupán rá kell írni nagybetűkkel, hogy Mikulásgyár.

További információk és részletes programnaptár a Mikulásgyár weboldalán.

A címlapfotó illusztráció.