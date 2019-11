Regionális programcsomagok segítik majd a hazai ökoturizmust

Kerékpárutak, erdei szállások megújítása vagy vízitúra hálózat bővítése – csak néhány abból a több száz fejlesztésből, ami az aktív kikapcsolódást segíti itthon. Az elmúlt években egymást érték az ilyen beruházások, a cél, hogy minél közelebb vigyék a magyarokat a természethez. Csütörtökön ezeket a fejlesztéseket népszerűsítették – hangzott el az M1 Híradójában.

A Tisza-tavi Ökocentrumba még télen is érdemes betérni. A környéken zajló kerékpárút-fejlesztéseknek köszönhetően főszezonban pedig különösen népszerű a látogatóközpont.

„Egyre több vendég látogatja meg, főleg nyári időszakban az ökocentrumot, ezeknek a vendégeknek a nagy része főleg a kerékpáros turistákból adódik, észrevehető, hogy évről évre nő az ő számuk is, és várhatóan a jövő évben is ez fog erősödni, amikor a Tiszafüred és Poroszló közötti szakasz is átadásra kerül” – nyilatkozta Balogh Edit, a Tisza-Tavi ökocentrum igazgatóhelyettese.

2010 óta kiemelt figyelmet kapnak az aktív és ökoturisztikai látványosságok, 45 látogatóközpont, 40 kilátó, több mint 100 erdei szálláshely épült vagy újult meg. Fejlesztik a vízitúra-útvonalakat, a Tiszán elkezdődött a Nyaralóhajó-rendszer kiépítése és idén sikerrel elindult Vándortábor Program. A fejlesztéseket augusztus óta az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ hangolja össze.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a fejlesztésekről szóló budapesti konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon kiemelkedően magas az elhízottak aránya. Mint mondta, a beruházásoknak az is a célja, hogy egészségesebb országban éljünk, ahol sokkal többen mozognak, az emberek jobban vigyáznak a természetre, és ahol erre nevelik a következő generációkat is.

A kormánybiztos emlékeztetett rá, hogy a most záruló EU-ciklusban több mint 40 milliárd forint jutott hazai és uniós forrásból a természeti értékek megőrzését és bemutatását célzó beruházásokra.