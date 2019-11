Tájékoztató füzet hívja fel a figyelmet a járművek téli felkészítésére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztató füzettel hívja fel a figyelmet a járművek téli felkészítésére, A több tízezer példányban készült kiadvány elérhető a közúti műszaki vizsgálóállomásokon, és letölthető a kormányzati honlapról is – közölte a tárca parlamenti államtitkára keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Schanda Tamás elmondta: októberben 71-en haltak meg az utakon és szinte mindegyik baleset megelőzhető lett volna. Mivel egy tragikus eset is sok, az ITM minden alkalmat megragad, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, miként tehetik biztonságossá a közlekedést.

A parlamenti államtitkár arról is beszélt, hogy 884 tehergépkocsit, 163 autóbuszt és 1280 személyautót ellenőriztek a közlekedési hatóság szakemberei a múlt heti közlekedésbiztonsági akció során. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a téli felkészülés terén – talán az egyelőre kevésbé télies időjárás miatt – még van hova fejlődni.

