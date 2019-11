Százezer forint értékű panziós ellátás is beszállt a Jónak lenni jó műsorába

Naponta nagyjából egymillió forinttal nő a Jónak lenni jó telefonos vonalán összegyűlt adomány. Ha ez az ütem folytatódik, vagy tovább fokozódik, akkor sok tízmillió forint jöhet össze december 15-ig. Az idei kedvezményezett a koraszülöttek mentését és szállítását segítő Peter Cerny Alaptívány. A hívás és az SMS 500 forintot ér, és persze meg lehet venni a tárgyi felajánlásokat is – közölte az M1 Híradója.

Már több mint félméteres a hó az ausztriai sípályákon, és egyre népszerűbb úti cél a magyarok körében a tanztstadti pálya. Papp Zsombor a helyi panzió vezetője, aki elmondta, gyakran fordulnak meg magyarok a síszezonban. Ő és tulajdonostársa úgy döntöttek, idén a közmédia Jónak lenni jó akciója mellé állnak.

A százezer forint értékű két fős ellátást ajánlottak fel, amelyet bárki megvásárolhat, és ezzel támogatja a Jónak lenni jó adománygyűjtő akcióját.

A közmédia idén a Peter Cerny Alapítványnak segít. A koraszülötteket és a beteg csecsemőket szállító mentőszolgálat harminc éve dolgozik a gyermekekért.

Ahogy minden évben, idén is ismert sportolók mellett, színészek, művészek és televíziós személyiségek is támogatják a kezdeményezést. Vannak, akik tárgyak felajánlásával segítik az ügyet, melyekre licitálva nő az adomány összege. Telefonhívásokkal is lehet csatlakozni a közmédia jótékonysági akciójához.

Eddig több mint 14 millió forint gyűlt össze az adományvonalon. Aki segítene, a 13 600-as telefonszámot hívhatja és a 04-es melléket kell tárcsáznia. De SMS-ben is elküldheti a 04-es kódot. Mindkét esetben 500 forinttal gyarapítja a befolyt összeget. A nyolc éve indult akcióhoz évről évre több tízezren csatlakoznak adományaikkal.

A közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciója december 15-én egész napos műsorfolyammal zárul. Ezen a napon több értékes felajánlásra is lehet majd licitálni. A befolyt összegből a Peter Cerny Alapítvány felszereléseket vásárol majd, illetve új munkatársakat képeznek ki.