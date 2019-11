Elfogadta a médiahatóság beszámolóját az Országgyűlés gazdasági bizottsága

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elektronikus hírközlési tevékenységéről szóló 2018-as beszámolóját kedden.

Karas Monika, az NMHH elnöke, a hatóság elektronikus hírközlési tevékenységéről szóló beszámolóban kedden elmondta: a hírközlési piac legjelentősebb szegmense továbbra is a mobiltelefon-szolgáltatás részpiaca, annak ellenére, hogy a SIM-kártyák száma 2018-ban gyakorlatilag nem változott, 10,47 millió volt. A mobilinternet-szolgáltatás részpiaca rendelkezik a második legnépesebb előfizetői táborral. A mobilinternet-előfizetések számának növekedési üteme a korábbi években is 10 százalék körül alakult, és 2018-ban is 11 százalékkal bővült, ami kimagasló a szektoron belül – ismertette. A mobil hang és a mobil internet szolgáltatás piaci részesedésében a Magyar Telekom az első, sorrendben a Telenor és a Vodafone követi. A Digi csoport lett a piacvezető a műsorterjesztési piacon az előfizetések számát tekintve.

A hatóság a szolgáltatók felügyeleti tevékenysége keretében egyebek között a határozott idős előfizetői szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályozást vizsgálta, továbbá az internet áfa csökkentésének végrehajtását, és a számhordozást is. Ezek eredményei változóak voltak – mondta. A legtöbb panasz a szolgáltatások minőségére, a hibakezelésre, és a számlázással kapcsolatban érkezett. A hatóság 2018-ban a káros tartalmakra 131 bejelentést kapott, a legtöbb bejelentés az adathalász bejelentésekről szólt.

Elmondta: a fiatalok védelmében az NMHH 2018-ban új, elsősorban a 11-18 éves korosztályt célzó kampányban népszerűsítette az Internet Hotline jogsegélyszolgálatot. Többek között ennek eredményeként kiemelkedően sok bejelentés érkezett a jogellenes tartalmakra vonatkozóan. Népszerűek voltak a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központok szolgáltatásai is, 2018-ban több mint 280 iskolából tízezernél is több tanuló vett részt a budapesti és debreceni központ programjain.

A címlapfotó illusztráció.