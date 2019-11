Akár egymillió fölé is emelkedhet a Szovjetunióba hurcolt áldozatok száma

A Szovjetunióba hurcolt politikai rabokra és kényszermunkásokra emlékezett hétfőn az ország. Az Országygűlés 2012-ben döntött arról, hogy november 25-e legyen az emléknap annak tiszteletére és emlékezetére, hogy 1953-ban ezen a napon léphetett Nyíregyháza-Sóstón magyar földre azon politikai rabok első csoportja, akik túlélték a Gulag borzalmait.

Kubikosmunka egy Gulag-táborban (Fotó: MTI/Reprodukció/Memorial Egyesület Moszkva)

Napjainkban már egyre többet tudunk a Szovjetunióba hurcoltak éveiről, erre teremtett lehetőséget a több mint két és fél éven át zajló Gulag-emlékév, és a hétfőn megrendezett konferencia is – mondta el Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorban.

Kiemelte, „idén fejeződik benne annak az egyezménynek a megvalósítása, amelynek értelmében

több mint 660 ezer áldozat kartonját kapjuk meg

a moszkvai levéltárakból”. Az pedig majd a jövő történészeinek a feladata lesz, hogy ezeket megfelelően rendszerezzék, kutassák és lefordítsák magyar nyelvre. Hozzátette, szükség van olyan fiatalokra, akik történészként, levéltárosként ennek a korszaknak a kutatásával foglalkoznak.

Megemlítette a Veritas Történetkutató Intézet tizenkét kilométernyi anyagát, amely a teljes 15 éven át tartó kárpótlási iratanyagot tartalmazza számtalan határozattal és megsemmisítő tartalommal egyaránt. Ezeket még a 90-es évek környékén hozták haza, és rövidesen kutathatóvá válnak. Emellett a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban is található jó néhány olyan irat, amelyeket összefésülve talán még átfogóbb képet kaphatunk a témában – tette hozzá Menczer Erzsébet.

Kazahsztánban is folyik a kutatás

Menczer Erzsébet azt is elmondta, a szakemberek országon kívülre is próbálnak nyitni, többek között Kazahsztánban is kutatják a levéltári anyagokat, sőt emlékművet is állítanak. A szervezet már csaknem kétezer ember iratát hozta haza. És további irattári részek vannak még feltáratlanul, és mire minden dokumentum hazaérkezik, és a helyére kerül, nem kizárt, hogy

az áldozatok száma akár egymillió fölé is emelkedhet.

A közeljövőben olyan kartonok kerülnek vissza Magyarországra, amelyeket a hadifogolyként vagy internáltként elhurcoltak felvettek a Szovjetunióban – számolt be Bognár Zalán, a Gulag- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. Ez egy 18 kérdésből álló alapdokumentum, amelyet a foglyok maguknál tartottak, így nagyon fontos tartalommal bírnak.

Véleménye szerint a kutatás még mindig az elején tart, hiszen erről a 90-es évekig még beszélni sem lehetett, kutatni meg főleg tilos volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy csak azokról a személyekről vannak kartonok, akik valóban megérkeztek a hadifogoly- vagy az internálttáborokba. Azokról azonban, akik meghaltak a gyalogmenetben, semmilyen adat nincs.

Kirovi tömegsírokban is lehetnek magyar áldozatok

Bognár Zalán szót ejtett Kirov területéről is, ahol több száz tömegsírt találtak a vasúti töltés mellett. 1943-tól erre közlekedtek – többségében Szibéria felé – azok a vonatok, amelyek magyar, német, olasz és román hadifoglyokat szállítottak, akiket a doni és a sztálingrádi katasztrófa után százezrével ejtett fogságba a Vörös Hadsereg.

A kirovi megállónál tették ki a vonatból azokat, akik nem élték túl a többnapos utat. A legyengült katonák ezrével haltak meg az éhezéstől, alultápláltságtól, betegségektől. Holttesteiket a töltés melletti tömegsírokba hantolták el. Megszámlálhatatlan vonat érkezett, megszámolhatatlan halott volt, rétegelve kerültek a katonák a sírokba, amelyek aztán a feledés homályába merültek. Egyelőre még nem tudni biztosan, hány magyar áldozat csontjai hevernek egymásra dobálva a tömegsírokban – mondta el.

Bognár Zalán hangsúlyozta, a fentiek csak a Gupvi-táborok áldozatainak kartonjait tartalmazzák, de

sokkal nagyobb volt a veszteség a Gulag-lágerekben,

ahol a foglyokat nyolc, de akár huszonöt évre is elítélték. Hozzátette, róluk egyelőre semmilyen hivatalos adatot nem adtak ki, de már az is hatalmas előrelépés, hogy a Gupvi-táborok áldozatainak kartonjait megkaphatja Magyarország.

A címlapfotó illusztráció.