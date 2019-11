A teljes színházi szakmát felbosszantotta Gothár Péter zaklatási ügye

Egy hét telt el azóta, hogy megjelent Gothár Péter közleménye, és bizonyossá vált, hogy ő az, aki többször átlépte az erkölcsi határokat a Katona József Színházban. Egy héttel a botrány kirobbanása után az M1 több ellenzéki politikusnőt is megkérdezett, hogy miért nem tiltakoznak hangosan, vagy éppen némán, letapasztott szájjal a liberális oldalhoz sorolt Kossuth-díjas rendező ügyében, mint korábban sok más, hasonló ügyben – közölte az M1 Híradója.

Leragasztott szájjal tiltakoztak a nők elleni erőszak ellen az MSZP és Párbeszéd politikusai alig egy évvel ezelőtt. Nemcsak ezzel az akcióval demonstráltak a szexuális zaklatások ellen az elmúlt években. 2017-ben például a párbeszédes Szabó Tímea, az LMP-s Schmuck Erzsébet és a szocialista Bangóné Borbély Ildikó közösen szólaltak fel a nők elleni erőszak világnapján.

Gothár Péter botrányának kirobbanása óta azonban az ellenzéki képviselőnők nem szerveztek megmozdulásokat. Még hétfőn sem, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kedden a parlamentben kerülte a témát. Válaszadás helyett csak az isztambuli egyezmény ratifikálását hangoztatta.

A párbeszédes Szabó Tímea is menekült a Gothár Péterrel kapcsolatos kérdések elől. Arra a kérdésre, hogy most miért nem szerveznek demonstrációkat, azzal állt elő, hogy sietnie kell, és otthagyta az újságírókat.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke bár odalépett a mikrofonhoz, néhány szó után ő is elsietett.

Múlt héten robbant ki a Katona József Színház rendezőjének botránya, mely szerint Gothár Péter a színház több dolgozóját is zaklathatta. Bár a teátrum közleményében az állt, hogy az ügy súlyossága miatt még pszichológus segítségét is fel kellett ajánlaniuk a társulatnak, Gothár Péter nevét mégsem tették közzé. A rendező végül maga vallotta be tettét.

Schilling Árpád rendező közösségi oldalán írt arról, hogy a színházi világban évek óta tudtak Gothár Péter viselt dolgairól. A színház vezetése mégis napok óta hallgat. Nem tudni például, hogy tettek-e feljelentést az ügyben. Mint ahogy azt sem, hogy a Kossuth-díjas rendező megtarthatja-e a Nemzet Művésze címet, és az azzal járó, havi 650 ezer forintos juttatást. Közben egyre nagyobb a felháborodás a színházi szakemberek és teátrumok körében.

A kultúráért felelős államtitkár, Fekete Péter levélben fordult a Katona József Színház vezetéséhez. Az Origo információi szerint Fekete azt szeretné megtudni, mi történt pontosan és hogyan kezeli az ügyet a színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem.