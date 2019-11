Tizenhárommillió forint gyűlt össze eddig a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányában

Újabb és újabb felajánlások is érkeznek. Folyamatosan töltik fel azokat a tárgyakat a Médiaklikk honlapjára, amelyeket már most fix áron meg lehet vásárolni, ezzel is támogatva a koraszülöttek mentését. Aki pedig tárcsázza a 13-600-at majd a 04-es melléket vagy a 13-600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként továbbra is 500 forinttal támogatja a jótékonysági akciót, amely december 15-én egész napos műsorfolyammal zárul – közölte az M1 Híradója.

A 72 éves magyar labdarúgó, Fazekas László is a közmédia Jónak lenni jó akciója mellé állt Bölöni László edzővel közösen. Bölöni László korábban egy dedikált mezt kapott ajándékba a belga labdarúgótól, Marouane Fellainitől. Most úgy döntött, ezt is felajánlja a nemes célra. Szándékát a Manchester United egykori játékosa is jó szívvel támogatta.

Egyre többen tesznek így, és ajánlják fel személyes tárgyaikat, köztük elismert sportolók, színészek és művészek is vannak. Király Levente, a közmédia szerkesztője a nemrég megjelent, Bud Spencerről szóló sikerkönyvéből adott egy példányt, emellett az olasz színészről készített portréfilmjét is felajánlotta DVD-n, valamint annak plakátját is.

Közben folyamatosan töltik fel ezeket a tárgyakat a Médiaklikk honlapra, vagyis azokat, amelyeket már most fix áron meg lehet vásárolni. Köztük szerepel például Nick Vujicic, a végtagok nélkül született világhírű motivációs tréner pólója és Csőre Gábor színművész dedikált horgászbotja is.

Idén a közmédia a Peter Cerny Alapítványnak gyűjt. A koraszülötteket és a beteg csecsemőket szállító mentőszolgálat harminc éve dolgozik azon, hogy a korábban világra jövő csecsemők időben kórházba kerüljenek és megfelelő ellátást kapjanak. A befolyt összegből felszereléseket szeretnének vásárolni, illetve új munkatársakat képeznének ki. Ez az összeg pedig folyamatosan gyarapszik. Már több mint tizenhárommillió forint gyűlt össze az adományvonalon.

A közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciója december 15-én egész napos műsorfolyammal zárul. Ezen a napon több értékes felajánlásra is lehet majd licitálni. Többek között arra a focilabdára, amelyikkel a Puskás aréna nyitómérkőzését játszották, vagy például Jean-Paul Belmondo nyakkendőjére is.