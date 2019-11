Ismét nő a délvidéki magyar településeken az illegális bevándorlók száma

A helyzet egyre inkább hasonlít a 2015-ös állapotokhoz, azzal a nagy különbséggel, hogy akkor még nem állt a magyar határkerítés, és bárki ellenőrizetlenül bejöhetett az országba. A hétvégén ísmét több mint 400 embert állítottak meg a rendőrök és a katonák. A kerítés szerbiai oldalán már táborokat építenek a bevándorlók. Probléma akkor lehet, ha több százan együtt indulnak meg – közölte az M1 Híradója.

Több száz migráns vert tábort a Tisza töltésén, a vajdasági Martonos területén, mert úgy gondolják, a folyón gumicsónakkal átkelve Magyarországra, majd innen Nyugat-Európába juthatnak. A Tiszán átkelni azonban nem olcsó, és nem mindenki tudja kifizetni az embercsempészek által kért összeget.

Hasonló a helyzet a szomszédos Magyarkanizsán is, a vajdasági kisvárosban már szinte bármelyik sarkon lehet migránsokkal találkozni. A helyiek attól félnek, hogy újra át kell élniük a 2015-ben történteket, amikor Magyarkanizsát és környékét valósággal elözönlötték az illegális bevándorlók.

Magyarkanizsán válságstábot állítottak fel a helyzet kezelésére. A martonosi sátortábor felszámolásához rendőri erősítésre van szükség, ezt a napokban meg is kaphatják. Azt tervezik, hogy a városban több helyen sátrazó migránsokat elszállítják egy befogadótáborba.

A Bács-Kiskun megyei Kelebia környékén is nagy volt a mozgás hétvégén. A határ szerb oldalára is megállás nélkül érkeznek az újabb csoportok. Hétfőn napközben is több tucat határsértőt tartóztatták fel a határrendészek Hercegszántó közelében.

A helyzet előreláthatólag romlik a következő hónapokban. A rendőrök és a megyei polgárőrök felkészültek arra, hogy a hideg beálltával egyre többen próbálkoznak majd a határátlépéssel.

A rendőrök az elmúlt hétvégén 330-nál is több illegális bevándorlót fogtak el és kísértek vissza a határzár túloldalára. Rajtuk kívül további 106 migránst már a határon megakadályoztak abban, hogy magyar területre lépjen. Négy ember ellen embercsempészet gyanújával indítottak eljárást.

A címlapfotó illusztráció.