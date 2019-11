Fogyatékkal élőket támogat a székesfehérvári esemény

„Két fogyatékkal élőket segítő szervezetet támogathatnak a 9. Székesfehérvári Jótékonysági Estély és az 5. Adventi Jótékonysági Futás résztvevői” – jelentette be Székesfehérvár polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy mindkét rendezvény szép hagyományává vált a város kulturális, közösségi és sportéletének. Közölte, hogy a futást vasárnap délelőtt rendezik a belvárosban, míg az estélyt január 11-én a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében.

A futáson résztvevők nevezési díjaikkal, míg az estélyen megjelenők támogatójegyekkel és a borárverésből származó bevételekkel támogatják majd az Egyházmegyei Karitász által működtetett Szent Kristóf Házat, amely a fogyatékkal élők nappali intézménye, illetve a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért nevű szervezetet, amely több formában segít fogyatékosokat ellátó szervezeteket és működteti például az Auti Klubot Székesfehérváron.

Miklósa Erika, az estély ötletgazdája és háziasszonya elmondta, hogy Balázs János zongoraművész lép fel az évindító rendezvényen.

A Szent Kristóf Ház részéről Magyar László intézményvezető jelezte, hogy különleges képességgel rendelkező fiatalokat segítenek nap mint nap, a majdani támogatásból egy speciális szállítóautó megvásárlását tervezik.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke, Igari Antal megemlítette, hogy alapítványuk is jelentős mértékben hozzájárult a Szent Kristóf Ház elindításához, most azonban a ház bentlakásos ellátásának bővítésén dolgoznak, továbbá az autisták nappali ellátását is szeretnék fejleszteni.