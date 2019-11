Országszerte több helyen is megnyíltak az adventi vásárok

Egymás után nyílnak a karácsonyi vásárok hazánkban. Egy héttel advent első vasárnapja előtt már Debrecen, Eger, Szerencs, és Veszprém belvárosa is ünnepi díszbe öltözött. A sok finomság mellett, karácsonyi portékákkal is várják a látogatókat egészen december 24-ig – számolt be az M1 Híradója.

Csikósok, gulyások és juhászok felvonulásával, valamint koncerttel nyitotta meg szombat délután kapuit a debrecenei karácsonyi vásár. A legnagyobb látványosság idén is a 45 méter magas óriáskerék, a Debrecen Eye. Vasárnap is sokan látogattak ki a több mint száz karácsonyi portékát kínáló bódékhoz.

Hatalamas mennyiségben készült a székelykáposzta, a lepcsánka és egyéb sültek. A forralt borokat és teákat papír poharakban szolgálták fel, hiszen idén is műanyagmentes a vásár. Nemsokára a Mikulás kunyhója is megnyíllik a Nagytemplom előtt.

Veszprémben is kinyitottak már az árusok. A 22 faház december 24-ig lesz nyitva, eddig a legtöbben a zeneterápiás hangszerekre voltak kíváncsiak. A kicsiket körhinta is várta és bárki fotózkodhatott a Mikulás feldíszített és kivilágított szánján is.

Szerencs is ráhangolódott már a közelgő ünnepekre. A szervezők biztosak abban, hogy az ország egyik legnagyobb világító rénszarvas- fogata itt van kiállítva. Az 50 darab két és fél méteres figurára sokan voltak kíváncsiak.

Egerben az egész város várta együtt a karácsonyi fények felkapcsolásást és az adventi vásár megnyitását. Itt is egész napos karácsonyi porgramok várják az érdeklődőket. Idén játszóház is működik a gyerekeknek, a jégpalotában pedig mesét hallgathatnak és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Több városban jövő hét végén, advent első vasárnapján nyílnak meg az adventi vásárok, amik többnyire karácsony napjáig lesznek nyitva.

