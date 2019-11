Most érdemes új autót vásárolni

A technológiaváltás költségei, a szigorúbb uniós kibocsátási szabályok miatt várható büntetések és a forint árfolyamváltozása miatt drágulnak az új autók jövőre. Hosszabb távon pedig a kisautóknál várhatók drasztikus változások – nyilatkozták szakértők a hirado.hu-nak.

Az európai autógyártók az elmúlt években nagy nyomás alá kerültek. A Volkswagen dízelbotránya után szigorították azokat a módszereket, amelyekkel a járművek fogyasztását illetve károsanyag-kibocsátási értékét ellenőrizték. Az iparágban WLTP és WLTP2 néven ismert tesztszabályozás utáni újabb érvágást a szigorú uniós kibocsátási szabályok jelentették.

2020 januárjától a forgalomba helyezett új autók szén-dioxid-kibocsátása nem haladhatja meg a 95 g/km értéket. Azokat a gyártókat megbüntetik, amelyeknek gépjárművei az átlagos károsanyag-kibocsátás értékét túllépik. A büntetés mértéke autónként és grammonként 95 euró.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A limitet nem autónkét nézik, hanem az egyes autógyártók által eladott kocsik átlagos kibocsátását veszik alapul. Ez alapján lehet egy gyártónak rosszabb modellje is, és a plusz károsanyag-kibocsátást kompenzálja egy környezetbarát változat eladásával.

Ha túllépik a keretet, akkor büntetést kell fizetniük, ami elég jelentős összeg lehet, vagyis mindenki törekedni fog arra, hogy megfeleljen az új feltételeknek.

A gyártók előtt álló nehézség abból áll, hogy a WLTP révén közelebb kerültünk a valós üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatokhoz, és az uniós előírások betartásához már nem 30, hanem akár 50 százalékos károsanyag-kibocsátás csökkenést kell megvalósítaniuk.

Ahhoz hogy az elvárt szintet elérjék, az autógyártóknak a teljes flottájukra vetítve átlagosan, hozzávetőleg 5 literes fogyasztást kellene elérniük, amelytől jelenleg nagyon messze állnak – fogalmazott Várkonyi Gábor autóipari szakértő a hirado.hu-nak.

„Az történik majd, hogy a gyártók folyamatosan nézik, miként állnak időarányosan a flottafogyasztással, és ehhez igazítják a kínálatukat, árpolitikájukat” – mondta.

Az új szabályozás azért is kontraproduktiv, mert az autógyártók figyelme a kisautókról a nagyobb teljesítményű, sportterepjárók (SUV) felé fordul, ahol amúgy is magasabb volt a profitmarzs. De ennek a típusnak a rosszabb légellenállás és a nagyobb súly miatt a fogyasztása és ezzel párhuzamosan a szén-dioxid-kibocsátása is magasabb – tette hozzá.

Jogi kiskapuk

Az autóipari szakértő egy érdekes kiskapura hívta fel a figyelmet. Például a FIAT megállapodott az elektromosautó-gyártó Teslával, hogy számolják együtt az európai uniós eladásokat, ezzel javítva a FIAT autóinak kibocsátási átlagát.

Ezzel az olasz autógyártó meg tud felelni a szigorú uniós kibocsátási szabályoknak, míg a kaliforniai cég nem kis ellentételezést kap ezért. A BBC a Financial Times beszámolójára hivatkozva azt írta, hogy az üzlet értéke több százmillió dollárra rúg.

Drágulhatnak a kisautók

Az uniós előírásoknak való megfelelés miatt számos olyan technológiai kiadás vár a gyártókra, amelyek miatt megdrágulhatnak a gépjárművek, legyen az import vagy Magyarországon gyártott jármű.

A kisautó kategóriában a szigorúbb előírásoknak való megfelelés fajlagosan nagyobb áremelkedéssel jár majd, mint a közepes vagy prémiumkategóriában. Ez pedig az alacsonyabb pénztárcájú vevőket érinti érzékenyen – mondták a szakértő.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Sok gyártó elgondolkodik azon, hogy csökkentse a kínálatot ebben a szegmensben, ami csökkenti a versenyt, és az árak emelkedéséhez vezet.

A szabályoknak való megfelelés miatt Várkonyi Gábor is úgy látja, hogy az alacsonyabb árfekvésű modellek közül többet is kivezetnek majd a piacról, mert egyszerűen a várható büntetések miatt már nem lesz profitábilis a gyártásuk. A FIAT Magyarországon két népszerű modelljénél várható változás, és várhatóan lekerül a palettáról a Dobló és a Fiat 500-as.

Nem a dízel az ellenség

Tizenhat év után először nőtt Európában a járművek szén-dioxid-kibocsátása, amely egybeesett a dízelek elleni kampánnyal.

A dízelmotorok szén-dioxid-kibocsátása, azaz energiahatékonysága 20–25 százalékkal kedvezőbb, mint a benzines motoroké, így butaság lenne üldözni a dízeleket – fogalmazott Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke ezzel összefüggésben.

Nem a dízel, hanem a dízeles autók adataival való csalás volt a közös az ellenség

– tette hozzá. Ha elüldözzük a korszerű dízelmotorokat, és mindenki benzinest vesz, akkor automatikusan nő a szén-dioxid-kibocsátás, ezért a gyártók továbbra is palettán tartják ezeket a modelleket, mert ha kiveszik őket, akkor sokkal nehezebben felelnek meg az előírásoknak – mondta.

Nemcsak azért kell technológiát váltani, mert Európában ez előírás volt, hanem azért is, mert a világ legnagyobb autópiacán így lehet versenyben maradni – mondta. Két éven belül Kínában is az európaihoz hasonlóan szigorú emissziós sztenderdeket vezetnek be.

Kína az e-mobilitás úttörője

A kínai gyártók az elmúlt években szinte csak az elektromos hajtásra összpontosították erőforrásaikat, és mára komoly előnyre tettek szert az európai gyártókkal szemben az akkumulátorgyártás, mind az e-járművek gyártása területén. Ennek ledolgozása érdekében az Európai Unió és a tagállamok is jelentős támogatásokat biztosítanak az autógyáraknak – fogalmazott Gablini.

A környezetterhelés szempontjából az elektromos hajtásláncnak nincs alternatívája – fogalmazott. Egy elektromos autó összeszerelése a komponensek kisebb száma miatt sokkal egyszerűbb, a gyártás könnyebben robotizálható, ami hosszabb távon a költségek csökkenéséhez vezethet.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Vu Hong)

Az európai gyártók előtt álló egyik megoldás, hogy a kisautóknál a kieső modelleket elektromos verzióval helyettesítik. Gablini Gábor szerint megfigyelhető, hogy a két kategóriában az árak közelednek egymáshoz.

Egyes elektromos autótípusoknál a teljes életciklusra vetített költségek már így is megközelítik a belső égésű motororral rendelkező járművekét. A magasabb beszerzési ár alacsonyabb fenntartási költségekkel párosul. Ilyen szempontból a két kategória már nincs olyan távolságban, mint korábban.

Még az idén vegyünk autót

A szakértők azt tanácsolják, hogy aki teheti, annak érdemes még az idén autót vásárolni, mivel jövőre biztosan magasabbak lesznek az árak. Az idei évre még 320 forintos euróval számoltak az importőrök, így már önmagában a forint gyengülése is pár százalékos emelkedést vetít előre, de a technológiaváltás költségeit is kénytelenek a vevőkre áthárítani – mondta Gablini Gábor. Az áremelkedés mértéke néhány százalék, de akár két számjegyű is lehet jövőre.

Várkonyi Gábor szerint Európában mindenhol drágulás várható, Magyarországon átlagosan 10 százalékkal nőhetnek az árak, a technológiai újítások, a büntetések és az árfolyamváltozások miatt.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az autógyártók abban érdekeltek, hogy az idén megrendelt elektromos autókat csak jövőre szállítsák le, mert akkor azzal is csökkentik flottájuk átlagkibocsátását.