Az átláthatatlan díjak miatt protestál a Magyar Autóklub

Alkotmánybírósághoz fordul a Magyar Autóklub a kötelező biztosításokkal kapcsolatos egyik rendelet miatt. Eszerint ugyanis hiába vezetett valaki évekig balesetmentesen, egyetlen károkozás miatt sokszorosára nőhet a biztosítási díja. Az autóklub a rendszer átláthatatlanságát is sérelmezi.

A Magyar Autóklub (MAK) Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága keddi ülésén részletesen tárgyalta a bonus-malus rendelet egyes rendelkezéseit, mert klubtagi panaszokból tudomására jutott, hogy akár 15 éves kármentességet követően egy egyszeri, nem jelentős összegű károkozást követően is akár

négyszeresére növekedhet a biztosítási díj.

Az Autóklub kifogásolja azt is, hogy a meghirdetett díjak átláthatatlanok, 50–60 oldalas apróbetűs feltételekben szerepelnek, egyes biztosítóknál egy hónapon belül akár háromszor is változhatnak, és különösen sérelmes az, hogy a többszörös díjnövekedés abban az esetben is bekövetkezhet, ha az autós a bonus-malus rendelet felhatalmazása alapján az okozott kárt maga megtéríti.

Eddig nem cáfolták a vádakat a biztosítók

A Magyar Autóklub keddi döntésében felsorolt vádjait eddig nem cáfolták a biztosítók, nyilván azért nem, mert a megfogalmazott kifogások tényileg megalapozottak – jelentette ki Kovács Kázmér ügyvéd, a MAK jogi bizottságának elnöke az M1 Ma este című műsorában. Szerinte már az is érthetetlen, hogy a dokumentum be tudott kerülni a miniszteri rendeletbe.



A bonus-malus ugyanis rendeltetésszerűen jogkövetkezményeket fűz díj tekintetében ahhoz, ha valaki kárt okoz, ez társadalmilag is elfogadott tény – mondta Kovács Kázmér. A jogalkotó most azonban úgy döntött, hogy a gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvényben egy

miniszteri rendeletnek kell meghatároznia a kondíciókat.

Pár évvel ezelőtt ugyanakkor a miniszteri rendeletbe bekerült egy olyan pótlék, hogy nemcsak a bonus-malus szabályozza azokat a kérdéseket, ha valaki kárt okoz, hanem egyes biztosítók is további korrekciókat tehetnek. Úgy fogalmazott, ezek alkotmánybírósági aggályokat vetnek fel, hiszen ezzel gyakorlatilag értelmetlenné válik maga a bonus-malus rendelet.

Ez azt jelenti, ha valaki úgy dönt, hogy a saját maga által okozott kárt megfizeti a károsultnak, abban az esetben a bonus-malus rendelkezései nem hatnak ki a díjak besorolásaira.

Zajlik az évfordulós váltás

Kitért arra is, hogy most zajlik az évfordulós váltás, és a a több mint 5,3 milliós közúti gépjármű-állományból még mindig az 1,2 milliót meghaladó gépjármű, köztük 726 ezernél is több személygépkocsi szerződésén lehet most változtatni. Érdemes foglalkozni a kérdéssel, hiszen átlagosan 15 százalékkal nőtt a kötelező felelősségbiztosítás most meghirdetett 2020-as átlagdíja, tíz év után először meghaladva a 2009-es szintet. A biztosítók díjai között pedig most nagyobb a különbség, mint egy évvel ezelőtt.

A címlapfotó illusztráció.